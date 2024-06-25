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Tesla Cybertruck pikaplarını 4. kez geri çağırıyor

25.06.2024 - 15:00 | Son Güncelleme :
Tesla Cybertruck pikaplarını 4. kez geri çağırıyor | Genel Haberler

Tesla , gevşeyebilecek kaplama parçaları ve arızalanabilecek ön cam silecekleriyle ilgili sorunları çözmek için ABD'deki fütüristik yeni Cybertruck pikapını dördüncü kez geri çağırıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

ABD'nin Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yayınlanan belgelere göre Tesla 11 binden fazla Cybertruck'u geri çağırıyor.

AP'nin haberine göre açıklanan belgelerde Cybertruck ön cam silecek motoru kumandasının çok fazla elektrik akımı aldığı için çalışmasını durdurabileceği bunun da kaza riskine neden olabileceği belirtiliyor. Tesla, araçlardaki silecek motorunu ücretsiz olarak değiştirecek.

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Ayrıca kamyonun kasasındaki bir kaplama parçasının gevşeyip uçarak diğer sürücüler için tehlike oluşturabileceği de belirtiliyor. Tesla, belgelerde trim parçasının yapıştırıcıyla takıldığını ve bunun fabrikada düzgün şekilde yapılmamış olabileceğini söylüyor. Şirket, trim parçasını değiştirecek.

Tesla, paslanmaz çelik kaplı Cybertruck'u 30 Kasım'da satışa çıktığından bu yana dört kez geri çağırdı.


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