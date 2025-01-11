Tesla 239 bin aracını geri çağırdı

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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin internet sitesinde yayınlanan dosyaya göre Tesla, ABD’deki yaklaşık 239 bin elektrikli aracını, geri görüş kameralarının arızalanmasına neden olabilen bir sorunu gidermek içi geri çağırdığını duyurdu .

Tesla "Görüntü göstermeyen bir dikiz kamerası, sürücünün arka görüşünü azaltır ve kaza riskini artırır" diye açıklamada bulundu. Geri çağırma, Tesla’nın 2024-2025 Model 3 ve Model S sedanları ile 2023-2025 Model X ve Model Y SUV’ları için geçerli.

Şirket ayrıca araçların kamera sorunlarından bazılarını giderebilecek ücretsiz bir kablosuz (OTA) yazılım güncellemesi yayınladığını da belirtti.