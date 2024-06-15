  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • TESK Genel Başkanı Palandöken'den bayram mesajı
‹ Önceki Haber Borsada 3 ayaklı ralli beklentisi Borsada 3 ayaklı ralli beklentisi

TESK Genel Başkanı Palandöken'den bayram mesajı

15.06.2024 - 10:15 | Son Güncelleme :
TESK Genel Başkanı Palandöken'den bayram mesajı | Genel Haberler

Kurban Bayramı ve Babalar Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Paylaştıkça anlam kazanan bayramlarımız yardımların yerine ulaşması, sosyal adaletin gerçekleşmesi ve küslerin barışması için büyük bir fırsattır” dedi.

Kurban Bayramı ve Babalar Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mübarek Kurban Bayramı'nı hep birlikte coşku ve mutlulukla karşılamanın sevincini yaşıyoruz. İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için önemli bir vesile olan Kurban Bayramı yardımlaşmanın ve paylaşmanın en güzel örneğidir. Paylaştıkça anlam kazanan bayramlarımız yardımların yerine ulaşması, sosyal adaletin gerçekleşmesi ve küslerin barışması için büyük bir fırsattır. Bu bayramda da yardıma muhtaç olanların yanında olmayı, gönül kapılarımızı ve sofralarımızı onlarla paylaşmayı unutmayalım. Bayramın manevi atmosferinde büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını alalım, küçüklerimize bayramın anlam ve önemini anlatarak onları sevindirelim. Bu duygu ve düşüncelerle Türk esnaf ve sanatkarları adına mübarek Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor; bayramın ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum. Tüm vatandaşlarımız için ihtiyaç sahiplerinin unutulmadığı, küslüklerin ve kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve muhabbetin pekiştiği mübarek bir bayram temenni ediyorum. Kurban Bayramı bolluk, bereket ve hayırlara vesile olsun.”

“BABALAR AİLENİN VE TOPLUMUN TEMEL DİREĞİDİR”

Öte yandan, bu yıl Kurban Bayramı’nın birinci gününe denk gelen Babalar Günü’nde babaların unutulmaması gerektiğini belirten Palandöken, “Bu yıl Babalar Günü bayramın ilk gününe denk geldiği için babalarımızı ihmal etmeyelim. Babalarımız, sadece ailelerinin değil, aynı zamanda toplumumuzun da temel direğidir. Onların gösterdiği özveri, bizlere doğru yolu gösteren bir ışık gibidir. Varlıklarıyla bizlere her zaman rehberlik eden, hayatın zorluklarında destek olan babalarımıza minnettarız. Bu özel günde, aramızdan ayrılmış olan tüm babalarımızı rahmetle anıyor, hayatta olanlara ise sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.008 TL        
BORSA
1.016 TL        
DOLAR
1.007 TL        
EURO
1.028 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.