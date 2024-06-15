TESK Genel Başkanı Palandöken'den bayram mesajı | Genel Haberler

Kurban Bayramı ve Babalar Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Paylaştıkça anlam kazanan bayramlarımız yardımların yerine ulaşması, sosyal adaletin gerçekleşmesi ve küslerin barışması için büyük bir fırsattır” dedi.

Kurban Bayramı ve Babalar Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Mübarek Kurban Bayramı'nı hep birlikte coşku ve mutlulukla karşılamanın sevincini yaşıyoruz. İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için önemli bir vesile olan Kurban Bayramı yardımlaşmanın ve paylaşmanın en güzel örneğidir. Paylaştıkça anlam kazanan bayramlarımız yardımların yerine ulaşması, sosyal adaletin gerçekleşmesi ve küslerin barışması için büyük bir fırsattır. Bu bayramda da yardıma muhtaç olanların yanında olmayı, gönül kapılarımızı ve sofralarımızı onlarla paylaşmayı unutmayalım. Bayramın manevi atmosferinde büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını alalım, küçüklerimize bayramın anlam ve önemini anlatarak onları sevindirelim. Bu duygu ve düşüncelerle Türk esnaf ve sanatkarları adına mübarek Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor; bayramın ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum. Tüm vatandaşlarımız için ihtiyaç sahiplerinin unutulmadığı, küslüklerin ve kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve muhabbetin pekiştiği mübarek bir bayram temenni ediyorum. Kurban Bayramı bolluk, bereket ve hayırlara vesile olsun.”



“BABALAR AİLENİN VE TOPLUMUN TEMEL DİREĞİDİR”



Öte yandan, bu yıl Kurban Bayramı’nın birinci gününe denk gelen Babalar Günü’nde babaların unutulmaması gerektiğini belirten Palandöken, “Bu yıl Babalar Günü bayramın ilk gününe denk geldiği için babalarımızı ihmal etmeyelim. Babalarımız, sadece ailelerinin değil, aynı zamanda toplumumuzun da temel direğidir. Onların gösterdiği özveri, bizlere doğru yolu gösteren bir ışık gibidir. Varlıklarıyla bizlere her zaman rehberlik eden, hayatın zorluklarında destek olan babalarımıza minnettarız. Bu özel günde, aramızdan ayrılmış olan tüm babalarımızı rahmetle anıyor, hayatta olanlara ise sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.

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