Temassız limitinde 2 kat artış | Genel Haberler

Temassız işlemler hızlı ve kolaylık sağlamaya devam ediyor. Özellikle yurt dışına çıkanlar toplu ulaşım hizmetlerinde temassız özelliği kullanarak seyahat edebiliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu konuya ilişkin bankaları Nisan ayında bilgilendirmişti.

Milyonlarca kredi kartı ve banka kartı olanı ilgilendiren gelişmeye sadece 2 gün kaldı. Temassız limiti 750 liradan 1500 liraya yükseliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aldığı kararla birlikte 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren temassız ödeme limiti yüzde 100 artırılarak 1500 liraya yükseltilecek.

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