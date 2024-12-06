TEKNOSAB kavşağı hizmete açıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEKNOSAB Kavşağı Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, kavşağın sanayi alanındaki yükselen yıldız TEKNOSAB’ın ulaşım ağının gücüne güç katarak yeni bir soluk getireceğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, “Bursa, ülkemiz ihracatında 3. sırada yer alan, sanayimizin lokomotifi, üretim gücümüzün kalbi olan şehirlerimizden biridir. TEKNOSAB gibi organize sanayi bölgeleri ise bu kalbin odacıkları gibidir. Bu odacıkların çalışarak kalbin atması için kan taşıyacak damarlar ise yollarımızdır. Bursa’nın kalbine yeni bir damar açmanın mutluluğunu ve gurunu yaşıyoruz.” dedi.



TEKNOSAB KAVŞAĞI STRATEJİK BİR YATIRIM

TEKNOSAB Kavşağı’nın sadece bir yol değil, Bursa’nın sanayi, teknoloji ve inovasyon merkezi olan TEKNOSAB’ın gelişimine önemli katkı sağlayacak stratejik bir yatırım olduğunu belirten Uraloğlu, “Tıpkı bir tohumun toprağa düşerek filiz vermesi, kök salması ve göğe doğru uzanması gibi bu kavşak da Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nin ekosistemine yeni bir can verecek, üretim gücümüzü katlayacak ve istihdam imkanlarımızı genişletecektir.” ifadelerini kullandı.

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TÜRK OTOMOTİVİNİN BAŞKENTİ BURSA

Bursa’nın Türk otomotivinin başkenti olduğuna işaret eden Bakan Uraloğlu, “Uluslararası birçok yatırıma ev sahipliği yapan sanayisiyle ülkemizin önemli metropol şehirleri arasında yer alıyor. Marmara ve Ege Bölgeleri arasında uzanan gelişmiş otoyol ve bölünmüş yol güzergahında geçiş noktası olan şehrimiz her geçen gün büyüyor. Bu nedenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Bursa’nın şehir merkezi, ilçeleri ve çevre illerle ulaşım standardını yeni ulaşım yatırımlarıyla güçlendiriyoruz.” açıklamasında bulundu.

230 MİLYARLIK YATIRIM

Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Bursa’nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 230 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek “Bölünmüş yol uzunluğunu 195 kilometreden 605 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 148 kilometreden 784 kilometreye çıkardık. Bursa’da 292 adet yeni köprü yaptık. Hiç tüneli yoktu, 15,1 kilometre uzunluğunda 5 adet tünel inşa ettik.” dedi.

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Bakan Uraloğlu, İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu, Bursa-Eskişehir-Ankara Yolu, Bursa-Karacabey Yolu, Bursa-Mudanya gibi güzergahları bölünmüş yol olarak tamamladıklarını anımsattı. Uraloğlu ayrıca Eylül ayında 7,3 kilometre uzunluğundaki İznik Çevre Yolu’nun açılışını da gerçekleştirdiklerini de söyledi.

26 KARAYOLU PROJESİ DEVAM EDİYOR

Uraloğlu, 20 milyar 437 milyon lira proje bedeliyle; Yenişehir-Bilecik Yolu, Orhangazi-İznik Yolu, Çalı Yolu, Gemlik-Armutlu Yolu, Mudanya Gemlik Yolu, Dursunbey-Tavşanlı Yolu, İnegöl-Domaniç Yolu gibi 26 karayolu projesinde yapım çalışmalarına devam ettiklerini de belirtti.

OSMANELİ-BURSA ARASI 2025 YILI SONUNDA TAMAMLANACAK

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Bursa’nın ulaşım ağını ulaşımın tüm modlarıyla birlikte geliştirdiklerini ifade eden Uraloğlu, “Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattımızı Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak hızlı tren hattı inşa ediyoruz. 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa arasındaki işleri 2025 yıl sonunda tamamlamayı, Bursa Bandırma arasını ise 2028 yılında bitirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı kısa adıyla Şehir Hastanesi Metrosu hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, hattın 80 kilometre işletme hızı ile günlük 410 bin yolcuya hizmet vereceğini belirtti. Uraloğlu, bu projeyi de 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

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OTOYOL BAĞLANTISI BÖLÜNMÜŞ YOL İLE SAĞLANACAK

Bakan Uraloğlu, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’ne erişim sağlayacak Bursa-Karacabey Devlet Yolu’ndan ayrılan Zeytinbağı İl Yolu’na bağlanacak TEKNOSAB Kavşağı’nın da Bursa’da hayata geçirilen önemli projelerden biri olduğunu anlattı. Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Projemiz ile Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nin yüksek standartlı bir şekilde İstanbul-İzmir Otoyolu’na ve Bursa-Karacabey Devlet Yolu’na bağlanmasını sağlıyoruz. Güzergahımız, Bursa-Karacabey Devlet Yolu’ndan ayrılıp Taşpınar Köyü’nün doğusundan geçerek, TEKNOSAB Kavşağı ile İstanbul-İzmir Otoyolu’na bağlanıyor. 10,5 kilometre uzunluğundaki Zeytinbağı İl Yolu’nu, 2 geliş 2 gidiş toplam 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ediyoruz. Bölgedeki yaşam alanları ve üretim merkezlerinin de yollarını çeşitli noktalarından 7 adet kavşak ile bağlantısını tesis ediyoruz. Otoyol bağlantısını ise 1,8 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol ve 4,2 kilometrelik kavşak kolu ile sağlanmasını planladık.”

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Bakan Uraloğlu, “İlk aşama olarak Taşpınar mahallesi ile Hürriyet mahallesi arasındaki 1,3 kilometrelik bölümü ve 1,8 kilometre uzunluğundaki otoyol bağlantısı ile kavşak kollarının 3 kilometresini tamamlayarak hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” açıklamasında bulundu.

BÖLÜNMÜŞ YOL BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANACAK

Bölgedeki yoğun ağır vasıta trafiğinin hızlı ulaşım imkanının sağlanması ile TEKNOSAB içerisinde yer alan sanayi tesislerinin gelişmesine katkıda bulunacaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Şu anda Muratlı Kavşağı – Taşpınar Kavşağı arasındaki toprak ve sanat yapılarını da tamamlama aşamasındayız. Bu kesimin bitirilmesiyle Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nden İstanbul-İzmir Otoyolu’na kadar bölünmüş yol bütünlüğü de sağlanmış olacak.” dedi.

"YILLIK TOPLAM 405 MİLYON LİRA TASARRUF"

Tasarruf bilgilerini de paylaşan Bakan Uraloğlu, “Projemizin tamamı hizmete açıldığında zamandan 288 milyon lira, akaryakıttan 117 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 405 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 8 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız.” diye konuştu.

"BURSA GELECEĞİN YOL HARİTASINI ÇİZMEYE DEVAM EDECEKTİR"

TEKNOSAB Kavşağı’nın, Bursa’nın geleceğine açılan bir kapı olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, “Bugün burada açılışını yaptığımız kesim ise sadece bir başlangıçtır. TEKNOSAB, uluslararası arenada daha güçlü bir konuma yükselecek, yatırımcılar için daha cazip bir hale gelecektir. Bursa, sanayisiyle, iş adamlarıyla, tüccarlarıyla, üniversitesiyle, gençleriyle dinamik yapısıyla Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olmaya ve geleceğin yol haritasını çizmeye devam edecektir.”