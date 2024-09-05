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TEKNOFEST'e 1 milyon 650 bin başvuru

05.09.2024 - 14:51 | Son Güncelleme :
TEKNOFEST'e 1 milyon 650 bin başvuru | Genel Haberler

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliğinde başladı.

1 milyon 650 bin yarışmacının başvurduğu yarışmalar, 49 ana kategori ve 127 alt kategoride yapılıyor.

Yapay zekadan haberleşmeye, biyoteknolojiden tarım teknolojilerine uzanan yarışmaların finalinde bin 270 takım, 6 bin 514 finalist dereceye girmek için mücadele ediyor.

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Etkinlikte 4 gün boyunca projeleriyle yarışan gençler bir yandan da Türkiye'nin en büyük teknoloji firmaları tarafından düzenlenecek eğitim ve panel programlarına katılacak.

AKDENİZ TEKNOLOJİ YARIŞMALARI, 8 EYLÜL'DE SONA ERECEK

Türkiye'nin büyük dil modeli "T3 AI" tanıtımına da ev sahipliği yapacak TEKNOFEST Akdeniz'de, T3 AI Hackathon Yarışması'nın final sunumları, yapay zeka okuryazarlığı ve prompt yazma eğitimi ile yapay zeka temalı TUAC 2024 Lisans Öğrencileri Akademik Konferansı yapılacak.

Yapay zekanın yanı sıra iklim değişikliği konusunda yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla "Girişimci Yetiştirme Programı Fikir Maratonu"nun da gerçekleştirileceği festivalde, nükleer enerji, uzay ve havacılık, patent ve tasarım ile İHA/SİHA pilotluğu gibi alanlardaki uzmanlar ziyaretçilerle buluşacak.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, festival kapsamında gençlerle deneyimlerini paylaşacak.

TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları, 8 Eylül'de sona erecek.


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