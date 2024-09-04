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TCMB ve Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında anlaşma

04.09.2024 - 14:53 | Son Güncelleme :
TCMB ve Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında anlaşma | Genel Haberler

TCMB ve Suudi Arabistan Merkez Bankası, mutabakat zaptı imzaladı.

Suudi Arabistan Merkez Bankası (SAMA) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) iki merkez bankası arasındaki iş birliğini artırmak için bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı.

SAMA'dan yapılan açıklamada, "Bu Mutabakat Zaptı, iki kurum arasında finansal istikrar ve finansal teknolojilere odaklanan bir çerçeve oluşturuyor." denildi.

Mutabakat Zaptı, SAMA Bşakanı Ayman Al-Sayari ile TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan arasında, 3 Eylül 2024 Salı günü Riyad'da düzenlenen 24Fintech konferansı kapsamında düzenlenen toplantıda imzalandı.

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Konu ile ilgili TCMB'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında 3 Eylül 2024 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Başkanımız Dr. Fatih Karahan ile Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ayman M. Al-Sayari tarafından Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde Mutabakat Zaptına imza atılmıştır.

Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır. "


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