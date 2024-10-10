Tarladan sofraya online çözüm

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Yıllar önce Mısır’dan getirdiği mango ağacı fidanını Alanya’da diken ve 2019’da meyve almaya başlayan girişimci Mustafa Ezici, kendi tarlasının yanında Alanya’da yaklaşık 50 üreticiden aldığı tropikal ürünleri sosyal medyada pazarlıyor. Ezici, sosyal medya platformlarına her gün reklam vererek ürünlerini öne çıkardığını; bu sayede iki ay içinde günlük 200 adet kargoya ulaştığını; bu sayının yakın zamanda 1.000 adede ulaşmasını beklediğini kaydetti.

AVOKADO, MANGO VE EJDER BAŞI ÇEKTİ



Ezici’nin verdiği bilgilere göre, en çok talep gören ürünler avokado, mango, ejder meyvesi ve papaya olarak öne çıktı. Ezici, “Siparişlerde ürünlerden karışık sepet oluşturuyoruz. Satışlar artıyor. Devamlı müşterilerim olmaya başladı. Her hafta sipariş veren müşterilerim var” dedi. Peki fiyatlar ne alemde? Ezici su soruyu, “Geçen yıl avokadonun kilosu 200 liraydı bu yıl 250 lira. Ancak markette adedi 70 liraya satılıyor. Dolayısıyla doğrudan üreticiden almak daha avantajlı” şeklinde yanıtladı. Adet ağırlığı 200-250 gram aralığında değişen ejder meyvesinin kilosunun ise bu yıl 200 lira olduğunu belirten Ezici, “Maliyetler çok yüksek. İşçi maliyetleri bir yıl içinde 700 liradan bin 500 liraya çıktı ve tarım işçisi bulmak kolay da değil” ifadelerini kullandı. Ezici’nin verdiği bilgilere göre, yüksek üretim maliyetlerine rağmen bu ürünlerin ekiminde artış yaşanıyor. Bunun nedenini ise şöyle açıkladı Ezici: “Çünkü bu meyveler geleneksel tarım ürünlerine kıyasla daha yüksek kâr sağlıyor. Kâr marjı olarak 4-5 kat fark var” dedi. Ürünlerin rekolte bakımından da avantajlı olduğunu ifade eden Ezici, sözlerini şöyle sürdürdü: “Papaya 12 ay hasat veren bir ağaç. Mangoda hasat ağustosta başlıyor aralığa kadar devam ediyor. Ağaç büyüdükçe hasat da çok oluyor. Geçen yıl 200 ton, bu yıl 300 ton, 2025’te 500 ton hasat tahmin ediyoruz.”