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Tarım üretici fiyatları azaldı

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#Tarım#Tarımsal Girdi#Big Para
Tarım üretici fiyatları azaldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 10:27

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım ürünleri üretici fiyatlarının aralıkta aylık yüzde 0,39 azaldığını, yıllık yüzde 37,01 arttığını açıkladı

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TÜİK, Aralık 2024 dönemine ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 0,39 azaldı, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 37,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,01 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 46,90 arttı. Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,41 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,16 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,17 azalış gerçekleşti.

EN YÜKSEK GRUP TURUNÇGİLLER

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 1,68 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 5,87 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,77 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 212,94 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 6,49 azalış ile yağlı meyveler oldu.

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#Tarım#Tarımsal Girdi#Big Para

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