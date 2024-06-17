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Tarım Bakanı’ndan gıda mesajı... 51 yeni bitki tescil edildi

17.06.2024 - 09:16 | Son Güncelleme :
Tarım Bakanı’ndan gıda mesajı... 51 yeni bitki tescil edildi | Genel Haberler

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024’te 51 tarla bitkisi çeşidinin tescil edilerek Türk tarımına kazandırıldığını belirtti. Yerli tohumculuğun geliştirilmesi için yerli bitki ıslahı ve geliştirme çalışmalarını da sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün (TAGEM) çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Meltem Özgenç / Hürriyet

Buna göre TAGEM enstitülerinde bu yıl; yedi ekmeklik buğday, altı arpa, dört ayçiçeği, üç çörekotu, üç kuru fasulye, üç nohut türünün yanı sıra ikişer tür de makarnalık buğday, çeltik, domuz ayrığı, hardal, tek yıllık çim, keten (liflik), patates, tütün tescil edildiği. Bunlara birer tür de ak üçgül, biberiye, çivit otu, çok yıllık çim, mercimek, rezene, soya, yağ şalgamı ve yulaf çeşidi eklendiğinde yılın 5 ayında toplam 51 yeni çeşit tescil ettirilmiş oldu.

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TESCİLLİ ÇEŞİT 1000’İ AŞTI

Bakan Yumaklı, gıda arzıyla ilgili çalışmaları şöyle anlattı: “Tescil ettirilen çeşitlerle birlikte Tarla Bitkileri Milli Çeşit Listesi’nde, TAGEM tarafından tescil ettirilen çeşit sayısı 1004’e ulaştı. Tohumculukta ülkemizi daha da iddialı hale getiriyoruz. Bu alanda dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Türkiye’de kullanılan tohumların yüzde 97’sini ülkemizde üretiyoruz. Son 22 yılda sertifikalı tohum üretimini dokuz katına çıkardık. Yine ülkemizde kullanılan tohumların yüzde 40’ı TAGEM tarafından tescil edilen çeşitlerden oluşuyor. Böylece küresel iklim krizine daha hazırlıklı hale gelirken gıda arz güvenliğini de sağlıyoruz.”


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