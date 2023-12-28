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Tanıklara ödenecek ücretler belirlendi

28.12.2023 - 07:04 | Son Güncelleme :
Tanıklara ödenecek ücretler belirlendi | Genel Haberler

Adalet Bakanlığı, 2024 yılı tanıklık ücret tarifesini belirledi.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsıyor.

Buna göre, tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 60,00 ilâ 100,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenecek.

Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.

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Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenecek.

Tarife 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girecek.


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