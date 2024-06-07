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Taksi plakasında fiyat karmaşası! Yarım saatte 375 bin lira oynadı... Taksi Plakası Borsası'nda hareketli dakikalar

07.06.2024 - 14:23 | Son Güncelleme :
Taksi plakasında fiyat karmaşası! Yarım saatte 375 bin lira oynadı... Taksi Plakası Borsası'nda hareketli dakikalar | Genel Haberler

Ticari taksi plakasında galericiler rekabete girmeye başladı. Uzun süredir aynı fiyatlarda seyreden taksi plakasında galericiler plaka satmak için fiyat kırmaya başladı. Esnafa SMS ile taksi plakası satmaya çalışan galericilerde fiyatlar 375 bin liraya kadar değişiyor.

Burak Taşçı / Hurriyet.com tr 

İstanbul'da 19 bin 198 adet sarı (4+1), 118 adet turkuaz (4+1), 717 adet engelli erişimli sarı siyah (8+1), 278 adet lüks siyah (8+1) (21 adeti Mercedes E 200 4+1) olmak üzere 20 bin 311 adet taksi hizmet veriyor.

Ticari taksi plakalarına ilişkin herhangi bir istatistik tutulmadığı için her yıl kaç plaka alım-satım görmüş bilinmiyor.

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Ticari taksi plakası satma ve kiralama işi yapan galericiler de kendi aralarında oluşturdukları "plaka borsası" sayesinde fiyat belirliyorlar.

Mevduat faizlerinde düşüş var! 1 milyon liranın getirisi belli oldu

YARIM SAATTE 325 BİN LİRA İNDİRİMLİ FİYAT

Son zamanda işlerin düşük olması, plaka fiyatlarının uzun süredir 5.5-6 milyon lira arasında gidip gelmesinden dolayı plaka satışı, kiralama ve araç satışı yapabilmek için kampanya üzerine kampanya düzenleyen galericiler yarım saatlik sürede 325 bin lira fiyat indirimi yaptı.

İstanbul'da faaliyet gösteren iki taksi plakası işi yapan galerici saat 10:47'de esnafa attığı SMS'te taksi plakası fiyatının 6 milyon 250 bin lira olduğunu belirtti. Bir diğer galerici ise saat 11:16'da plaka fiyatının 5 milyon 875 bin lira olduğunu belirten SMS'i taksici esnafına gönderdi.

Yaklaşık yarım saatlik sürede taksi plakası fiyatı 375 bin liraya kadar düşmüş oldu.

SERBEST ŞEKİLDE BELİRLENİYOR

Taksi plakası fiyatı konusunda taksi plakası sahipleri değil galericiler fiyat belirliyor. Taksi plakası piyasası belli başlı kiralama ve satış yapan galericilerin ekseninde dolaşıyor.

NE KADAR VERGİ VERİLİYOR BİLİNMİYOR

Taksi plakası satışında verilen vergi, plakanın değerinin ne kadar gösterildiğine dair bilgiler kamuoyuna açıklanmıyor. 20 bin 311 taksi plakası düşünüldüğünde hepsinin toplam ederi yaklaşık olarak 122 milyar liraya denk geliyor. (Ortalama olarak her birinin fiyatını 6 milyon lira). Aylık olarak her biri ortalama olarak 30 bin lira kira verdiğini varsayarsak yaklaşık 610 milyon liralık kira getirisi ortaya çıkıyor ve yıllık 7 milyar liralık kira geliri plaka sahiplerinin cebine giriyor.

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Alım-satımlarda beyana dayalı da olsa vergi verilse de kiralama yöntemlerinde taksi plakası sahiplerinin ne kadar vergi ödediği bilinmiyor. Taksi plakası kirası vergisi var olmadığı için plaka sahipleri de vergi vermiyor. Konutlarda kira vergisi varken taksi plakası sahipleri herhangi bir kira vergisi ödemiyor. Taksilerde ödenen vergi fiş kestikleri için kestikleri fiş tutarında basit usuldeki gelir vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi oluyor. Bunun dışında taksiciler vergi ödemiyor.

KİRASI 30 BİN LİRA, OTOMOBİLİ 1 MİLYONA MAL OLUYOR, FAİZE YATIRILSA 250 BİN LİRA GETİRİSİ VAR

Ticari taksi plakası alıp galericiler üzerinden kiraya verenler aylık 30 bin lira gelir elde ediyor. Taksi plakası yerine liralaşma stratejisi kapsamında mevduata 6 milyon lira bir aylık vadede yatırılsa yıllık yüzde 54 faizle aylık ortalama net 250 bin lira getiri sağlıyor. Taksi kirası aylık 30 bin lira, araçları da yaklaşık 1 milyon liraya satılıyor.


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