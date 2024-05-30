Tahliye sorunu çözüldü F1 pisti 30 yıllık yeni kiracısına geçti: İstanbul Park’ta yeni dönem | Genel Haberler

Formula 1 pistinin bulunduğu Tuzla’daki İstanbul Park arazisinde tahliye düğümü çözüldü. 2 Nisan’da düzenlenen ihaleyi kazanarak pistin 30 yıllığına yeni işletmecisi olan Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş. dün (29 Mayıs 2024) itibarıyla pisti eski kiracı Intercity’den devraldı.

Pistin devir sürecinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yetkilileri de oradaydı. Pistin yeni kiracısı ve TOSFED, kira sözleşmesi Temmuz 2023’te sona eren Intercity’nin pisti tahliye etmemesinin F1 yarışlarının 2026’da Türkiye’ye gelme ihtimalini zora soktuğu hakkında ortak görüş bildirmişti.

‘MİLAT OLARAK GÖRÜYORUZ’

Pistin tahliye süreciyle ilgili Hürriyet’e açıklamalarda bulunan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, “İstanbul Park’ta yeni dönem, hayırlı olsun. Cumhuriyet tarihimizin en büyük spor tesisi olan İstanbul Park’taki işgalin sonlandığı ve pistte yeni bir dönemin başladığı bugünün, otomobil sporları açısından milat olduğunu düşünüyoruz. Devletimizin büyük bir vizyonla yaklaşık 20 sene önce hayata geçirdiği ve bugün bile dünyanın en güzel yarış pistlerinden biri olan İstanbul Park’ın, sonunda tüm sporcularımıza ve Türk sporuna açılmasını, çok büyük bir mutlulukla karşıladık” dedi.

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‘PİST TÜRK SPORCUSUNA AÇILIYOR’

Üçlertoprağı, sözlerine şöyle devam etti: “Yeni dönem için ihale şartnamesinde yer alan pistin sporcularımız tarafından kullanım hakkının başlayacak olmasından ötürü de ayrıca gururluyuz. Federasyon olarak ilk günden bu yana bizim tek arzumuz, Türkiye’yi temsil edecek sporcularımızın ülkemizdeki tek uluslararası yarış pistini kullanabilmesiydi. Devamında, Formula 1 başta olmak üzere ülkemize uluslararası yarış serilerinin getirilmesi vesilesi ile hem Türkiye’nin tanıtılması hem de spor turizmi ile memleketimize fayda sağlanması adına Federasyon olarak üstümüze düşen her türlü görevi üstlenmeye de hazırız.”

NE OLMUŞTU

-2 NİSAN’da düzenlenen ihale sonucunda İstanbul Park arazisinin yeni kiracısı Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş. olmuştu. Şirket adına açıklamalarda bulunan Lale Cander, pistin eski kiracı tarafından tahliye edilmediğini belirterek, “Pistin bize teslim edilmesinin geciktiği her gün Formula 1’i bizden uzaklaşıyor. 2026 takvimi için çabalıyoruz fakat bu inanılmaz gasptan dolayı ilerlemekte zorlanıyoruz demişti. TOSFED Başkanı Üçlertoprağı da, eski kiracının sözleşmesinin Temmuz 2023’te bittiğini hatırlatarak, “Pist tahliye edilmeden F1 ile sözleşme imzalamak imkânsız” ifadelerini kullanmıştı.

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GÖZLER F1 ANLAŞMASINDA

-VAKIFLAR Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ve yeni kiracı tarafından imzalanan ihale şartnamesinde, F1 yarışlarına 2026 itibarıyla İstanbul Park’ın da dahil olacağının taahhüt edilmesi yer alıyor. Buna göre, yeni kiracının haziran ayında F1 yönetimiyle anlaştığını bildirmesi gerekiyor. Yarışların yapılmadığı her yıl, o yılki F1 anlaşma bedelinin yüzde 25’inin tazminat olarak ödenmesi gerektiğinin yer aldığı şartnamede; F1 pistine ilaveten AVM, eğlence merkezi ve macera park gibi yapıların inşa edilmesi, pistin yılda 30 gün boyunca Türk sporcularınca bedelsiz olarak kullanılması gibi maddeler de bulunuyor. 30 yıllık anlaşmanın tahmini bedeli ise 117 milyon dolar.

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