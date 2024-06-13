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‘Sürüş güvenliği için almayın’ uyarısı

13.06.2024 - 09:44 | Son Güncelleme :
‘Sürüş güvenliği için almayın’ uyarısı | Genel Haberler

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk’ten silindiri değiştirilen motosikletler için uyarı geldi. Öztürk, “Vatandaşlarımız ya da firmalar sürüş güvenliğini önemli derecede etkileyen böyle bir aracı ne alsın ne de değiştirme yoluna gitsin” dedi.

ANKARA

Öztürk, motosiklet pazarının yüzde 30’unu oluşturan 50cc araçların yüzde 99’nun yerli üretimi olduğunu belirterek, bu araçlarda istense de bir değişimin teknik olarak imkânı olmadığını söyledi. Motor aksamı olarak ithal edildiğini anlatan Öztürk, “Son yıl içinde ise ithal edilen motor aksamı 125 cc bloğuna 50cc silindir takılmış olarak ithalat yapıldığı bilgisini sahadan aldık. Burada sadece 50cc silindir sökülerek 125 cc silindir takılıyor. Araç 50 cc olarak tescil ediliyor ama 125 cc olarak kullanılıyor. Burada ithalatta ya da tescilde devletin herhangi bir vergi kaybı yok. Sadece Zorunlu Trafik Sigortası ve MTV ödemiyor” dedi. Sigorta bedelinin 5-7 bin lira arasında olduğunu dile getiren Öztürk’ün verdiği bilgiye göre; 100-250 silindir hacminde 1-3 yaş arası motosiklette MTV 625 lira, 4-6 yaş arasında 467 lira, 7-11 yaş arasında 345 lira.

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‘OYUNUN PARÇASI OLMAYIN’

Öztürk, vatandaşların ya da firmaların sürüş güvenliğini önemli derecede etkileyen böyle bir aracın alınmamasını ve değiştirmemesi uyarısını yaparak şöyle devam etti:

“Olası yaşanan istenmeyen bir kazada bu tespit edilmesi durumunda bu uygunsuzluğu yapan kim olursa olsun çok büyük cezalarla yüz yüze gelir. Bunu basit bir olay gibi görenlerin kazalarda mahkemece tespit edilmesi durumunda bunu yapan kişi ve kuruluşlar çok üzülür. Buradan sahada ki yetkili servis ya da özel servislere de uyarım şudur. Şayet bunu değiştiren siz iseniz sizin de bu suçta sorumluluğunuz ağır olacaktır. Asla bu uygulamanın bir parçası olmayın. Denetimler için yeni sistemler ile ilgili bakanlıklarımız sahada bu araçların denetemini yapmak için çalışmalara başlamıştır.”

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11 Haziran günü çıkan “Motosiklette Silindir Oyunu” başlıklı haberle ilgili birçok kesimden yorum gelirken, sektör temsilcilerinden de haberde kullanılan görselle ilgili bir uyarı geldi. Haberde temsili olarak kullanılan görseldeki motor 776 cc. Haberde ise bahsedilen silindir hacmi 50 ve 125 cc motorları ilgilendiriyor.


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