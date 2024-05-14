Sürdürülebilirlik kredisi 1.5 milyar doları aştı | Genel Haberler

VAKIFBANK, 22 ülkeden 48 bankanın katılımıyla 361 milyon dolar ve 513 milyon Euro olmak üzere toplam 915 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti.

Söz konusu işleme yönelik VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bu işlemin bizim için en önemli noktalarından birisi de katılımcı sayısının banka tarihindeki en yüksek sayıya ulaşmış olmasıdır. Bu durum Asya’dan Avrupa’ya, İngiltere’den Körfez bölgesine varıncaya kadar çok farklı coğrafyalardan 14 yeni bankanın işlemimize ilgi göstermesi sayesinde mümkün olmuştur” açıklamasında bulundu. Üstünsalih, kredi maliyetinin Kasım 2023 dönemine göre her iki para birimi için 100 baz puan azalarak, dolar dilimi için SOFR + yüzde 2.50, Euro dilimi için ise Euribor + yüzde 2.25 seviyesinde gerçekleştiğinin altını çizdi.

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“Söz konusu işlemimizle birlikte sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredilerimizin toplamı 1.5 milyar dolar seviyesini aştı” diyen Üstünsalih, “Bu anlamda uluslararası fonlama alanındaki öncü konumumuz bir kez daha teyit edilmiş oldu. Bu vesileyle işlemimize destek veren ve yoğun ilgi gösteren tüm muhabir banka temsilcilerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum’’ şeklinde konuştu.

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