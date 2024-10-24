Sucuktan Ã§Ä±kana ÅŸaÅŸÄ±racaksÄ±nÄ±z BakanlÄ±k yeni listeyi duyurdu...

Haberin DevamÄ±

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± gÄ±da testlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. BakanlÄ±k taklit-taÄŸÅŸiÅŸ, saÄŸlÄ±ÄŸÄ± tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼recek gÄ±dalar listesini yayÄ±nlamaya devam ediyor.

Son testlerde sucukta dil, kaÅŸarda bitkisel yaÄŸ, haÅŸhaÅŸ ezmesinde yer fÄ±stÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Ege BÃ¶lgesi'ndeki zeytinyaÄŸÄ±yla meÅŸhur yerlerdeki zeytinyaÄŸlarÄ± da sahte Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°FÅžALAR DEVAM EDÄ°YOR

Herkesin ilgisini Ã§eken saÄŸlÄ±ÄŸÄ± tehlikeye atan ve taklit-taÄŸÅŸiÅŸ yapÄ±lan Ã¼rÃ¼nlere her geÃ§en gÃ¼n yenisi ekleniyor. VatandaÅŸlarÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± gÄ±daya eriÅŸmesi iÃ§in TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± denetimler sonrasÄ± uygunsuz olan Ã¼rÃ¼nleri ifÅŸa etmeye devam ediyor.

Son yapÄ±lan gÃ¼ncellemeyle birlikte birÃ§ok Ã¼rÃ¼n listeye dahil edildi ve Ã¼reticileri aÃ§Ä±klandÄ±.

DENETÄ°MLER LABORATUVAR ORTAMINDA GERÃ‡EKLEÅžÄ°YOR

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±, denetimler sonrasÄ± Ã¶rnek alÄ±nan Ã¼rÃ¼nleri laboratuvarlarÄ±nda test ediyor ve Ã¼rÃ¼nlerin iÃ§indeki maddeleri tespit ediyor.

Haberin DevamÄ±

SAHTECÄ°LÄ°K HAD SAFHADA

ÃœrÃ¼nlerde sahtecilik had safhaya ulaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Et, zeytinyaÄŸÄ±, bal, lahmacun, kebap gibi Ã¼rÃ¼nlerde sÄ±klÄ±kla taklit ve taÄŸÅŸiÅŸe rastlanÄ±yor. FiyatÄ±ndan, tadÄ±ndan, renginden ya da kokusundan ÅŸÃ¼phelenilen gÄ±dalardan uzak durulmasÄ± saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nem arz ediyor. ÅžÃ¼phelenilen Ã¼rÃ¼nler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.