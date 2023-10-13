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Sucuk, kaymak, baklava, helva, peynir... Bu gıdalar için tarih verildi

13.10.2023 - 14:35 | Son Güncelleme :
Sucuk, kaymak, baklava, helva, peynir... Bu gıdalar için tarih verildi | Genel Haberler

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği açıklandı. Tüketici ve insan sağlığını, tüketici haklarını, gıda satışında adaletin sağlanmasını ve çevrenin korunmasını da göz önünde bulundurarak gıda katkı maddelerinin listesi, gıdalarda, gıda katkı maddelerinde, gıda enzimlerinde ve gıda aroma vericilerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin kullanım koşullarını, gıda katkı maddelerinin etiketleme kuralları belirlendi.

Gıdalara yönelik olarak büyük yenilik getiren Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre birçok alanda bulunan gıda ürünlerine yönelik olarak tüketici ve insan sağlığını, tüketici haklarını, gıda satışında adaletin sağlanmasını ve çevrenin korunmasını da göz önünde bulundurarak gıda katkı maddelerinin listesi, gıdalarda, gıda katkı maddelerinde, gıda enzimlerinde ve gıda aroma vericilerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin kullanım koşullarını, gıda katkı maddelerinin etiketleme kuralları belirlendi.

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AYKIRI GIDA KATI MADDESİ İÇEREN ÜRÜNLER PİYASAYA ARZ EDİLEMEYECEK

Yönetmelik hükümlerine aykırı olan bir gıda katkı maddesi veya bu gıda katkı maddesini içeren bir gıda piyasaya arz edilemeyecek.

Domuz kaynaklı bir gıda katkı maddesi; gıdalarda, gıda katkı maddelerinde, gıda enzimlerinde ve gıda aroma vericilerinde kullanılamayacak.

TÜKETİCİ YANILTILAMAYACAK

Yönetmeliğin ilgili ürün kategorisi kapsamında kullanımına izin verilen bir renklendirici, kullanıldığı gıdayı; doğası, kimliği ve özellikleriyle başka bir gıdaya benzetmek suretiyle tüketiciyi yanıltıcı şekilde kullanılamayacak.

BAZI GIDA MADDELERİ İÇİN SÜRE VERİLDİ

Isıl işlem görmüş sucuk, peynir helvası, saray helvası, çekme helva, tahin helvası, yaz helvası ve benzeri ürünler, sucuk, baklava, tahin, köme, pestil, bastık, cevizli sucuk ve benzeri ürünler, kaymak ürünleri 1 Nisan 2024 tarihine kadar yönetmeliğe uyum sağlamak zorunda olacak.

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri tarafından 1/4/2024 tarihinden önce piyasaya arz edilen gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek. Yönetmeliğin diğer maddeleri ise bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.


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