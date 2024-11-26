Starbucks'ın sistemleri kilitlendi

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Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden olan Starbucks'ın başı fidye yazılımıyla belaya girdi. Starbucks baristaları, şirketin tedarikçilerinden birine yapılan bir fidye yazılımı saldırısı nedeniyle programlarını görüntüleyemiyor ve yönetemiyor.

Kahve şirketi, mağaza liderlerinin ve baristaların kesinti çözülene kadar manuel olarak çalıştıklarını ve çalışanlara ödeme yapılmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

SAATLİK ÜCRETLER KESİNTİYE RAĞMEN ÖDENİYOR

Kesinti, Starbucks'ın baristalara programlarını gösteren ve şirketin çalışanların kaç saat çalıştığını takip etmesini sağlayan çalışan platformunu etkiliyor. Mağaza liderleri ve baristalar şu anda kesinti etrafında manuel olarak çalışıyorlar ve Starbucks, kesintiye rağmen çalışanların çalıştıkları tüm saatler için ödeme almalarını sağladığını söyledi.