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SSB Başkanı Görgün'den kuruluş yıldönümü mesajı

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#Savunma Sanayi#Haluk Görgün#Big Para
SSB Başkanı Görgünden kuruluş yıldönümü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 12:37

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) 39'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 bin 500'den fazla firmamız ve 90 bini aşkın çalışanımızın akıl ve alın teriyle geleceğimizi hep birlikte inşa ediyoruz. Güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı yerli ve milli savunma sanayimiz ile tam bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Aziz milletimizden aldığımız güçle, yarınlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Başkanlığımızın 39'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)

Görgün paylaşımında, yerli savunma sanayi ürünlerine ilişkin videoya da yer verdi.

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#Savunma Sanayi#Haluk Görgün#Big Para

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