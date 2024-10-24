SSB Başkanı Görgün: Çıktığımız bu yoldan asla dönmeyeceğiz

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından savunma sanayisi sektörü çalışanlarına yönelik bir mesaj gönderdi.

Mesajında, savunma sanayisinin göz bebeği TUSAŞ'ta meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadığını bildiren Görgün, yaşanan bu vahim olayda hayatını kaybeden savunma sanayisi şehitlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına, TUSAŞ ailesine ve tüm savunma sanayisi çalışanlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Görgün, gerçekleşen elim saldırının, terör örgütlerinin, sivilleri hedef alan karanlık yüzünü bir kez daha ortaya koyduğuna işaret ederek, "Bu saldırının, herhangi bir sonuç elde etmeyi değil, iş çıkış saatinde evlerine gitmeye çalışan masum insanların canına kastederek, onların üzerinden dünyaya ülkemiz aleyhinde propaganda malzemesi üretmeyi hedeflediği açıktır." değerlendirmesini yaptı.

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"SALDIRININ ASIL HEDEFİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"



TUSAŞ'ı hedef alan bu alçak terör saldırısının asıl hedefini çok iyi bildiklerine dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti:

"Hain saldırının asla amacına ulaşamayacağının, gece gündüz ülkesinin güvenliği ve geleceği için çalışan bizleri de asla yıldıramayacağının iyi bilinmesini istiyoruz. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı önderliği ve liderliğiyle, terör örgütleriyle olan mücadelesine, sonuna kadar devam edecek güce, dirayete ve imkana sahiptir. Savunma sanayimize yönelik bu saldırının, tüm dünyada terör örgütlerine karşı verilecek ortak mücadele için bir milat, bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum. Milletimizin gücünü ve siz kıymetli savunma sanayisi çalışanlarının desteğini alarak çıktığımız bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Türk Savunma sanayisinin başı sağ olsun, aziz vatanımız sağ olsun."