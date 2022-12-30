SPK'dan iki halka arza onay | Genel Haberler

Sermaye Piyasası Kurulu, Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Maçkolik'in halka arzlarına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ ve Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirketin 100 milyon TL olan sermayesinin 128 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 28 milyon TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 10,21 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

MAÇKOLİK'DE FİYAT 38 LİRA

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, mevcut ortak İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ait 8,5 milyon TL nominal değerli paylar halka arz edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 38 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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