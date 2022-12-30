  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • SPK'dan iki halka arza onay
‹ Önceki Haber SPK, 83 sitenin kapatılmasını istedi SPK, 83 sitenin kapatılmasını istedi Sonraki Haber › BİST yılı yükselişle tamamladı BİST yılı yükselişle tamamladı

SPK'dan iki halka arza onay

30.12.2022 - 07:59 | Son Güncelleme :
SPK'dan iki halka arza onay | Genel Haberler

Sermaye Piyasası Kurulu, Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Maçkolik'in halka arzlarına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ ve Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ'nin  halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirketin 100 milyon TL olan sermayesinin 128 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 28 milyon TL payın halka arzı gerçekleştirilecek. 

1 TL nominal değerli paylar 10,21 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

MAÇKOLİK'DE FİYAT 38 LİRA

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, mevcut ortak İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ait 8,5 milyon TL nominal değerli paylar halka arz edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 38 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.000 TL        
DOLAR
1.003 TL        
EURO
1.002 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.