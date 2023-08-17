SPK'dan bir internet sitesi ve 5 kişiye suç duyurusu | Genel Haberler

SPK, bazı içerik sağlayıcıları ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda bazı içerik sağlayıcıları ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacak.



utrfx uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcılarına izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması, Turgay Torungil adlı şahsa, yetkilisi olduğu şirketin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi. Hasan Yücel, Abdul Naser Emran, Mayıs Kenco, Akai Kasenov'a da adına kayıtlı telefon hattının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 109'uncu maddesinin ikinci fıkrası ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 39'uncu maddesi gereğince suç duyurusunda bulunulacak.

Etiketler