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SPK üç bedelsiz sermaye artırımını onayladı

21.07.2023 - 06:50 | Son Güncelleme :
SPK üç bedelsiz sermaye artırımını onayladı | Genel Haberler

Sermaye Piyasası Kurulu, Smart Güneş Enerjisi, Seyitler Kimya ve Ülker Bisküvi'nin bedelsiz sermaye artırımlarına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 299,88 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirketin 306 milyon TL olan mevcut sermayesi artırım sonrası 605,88 milyon TL'ye çıkacak.

SEYİTLER KİMYA'YA ONAY

Sermaye Piyasası Kurulu, Seyitler Kimya Sanayi AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 41 milyon TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirketin 59 milyon TL olan mevcut sermayesi artırım sonrası 100 milyon TL'ye çıkacak.

ÜLKER BİSKÜVİ DE ONAYLANDI

SPK, Ülker Bisküvi Sanayi AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, pay ihracı birleşme nedeniyle yapılacak olup, Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile Ülker Çikolata Sanayi AŞ’nin diğer ortaklarına verilecek. 

Açıklamada şöyle denildi:

"Ülker Bisküvi Sanayi AŞ (Ülker Bisküvi) tarafından Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ve Ülker Çikolata Sanayi AŞ’nin 31.12.2022 tarihli finansal tablolar esas alınarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle gerçekleştirilecek birleşme için hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi ve Ülker Bisküvi’nin esas sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 7 nci maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine uygun görüş verilmesi taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. "


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