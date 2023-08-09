Sony karlılıkta ümidini yitirmiyor | Genel Haberler

Sony Group Corp., durgun küresel ekonomi işinin diğer bölümlerine zarar verse de PlayStation ve eğlence işletmeleri ivmeyi sürdürürken tüm yıl tahminini yükseltti.

Sony Group Corp., durgun küresel ekonomi işinin diğer bölümlerine zarar verse de PlayStation ve eğlence işletmeleri ivmeyi sürdürürken tüm yıl tahminini yükseltti.

Tokyo merkezli şirket, oyun, müzik ve finans birimlerindeki satışlara katkıda bulunan zayıf yen sayesinde net gelir tahminini yüzde 2 artırarak 860 milyar yene (6 milyar dolar) yükseltti. Ancak bu, 898 milyar yenlik piyasa tahminlerinin hala altında. Sony ayrıca satışlarda 11,5 trilyon yenden 12,2 trilyon yen beklediğini bildirdi. Tüm yıl faaliyet karı görünümünü değiştirmedi.

Circana'nın verilerine göre Sony'nin en önemli ürünü olan PlayStation 5, bu yıl ABD'de hem birim hem de dolar bazında en çok satan konsol oldu. 2020'deki lansmanından bu yana oyun sisteminin peşini bırakmayan tedarik kısıtlamaları artık tarih oldu ve Sony, kaybedilen zamanı telafi etmek için çalışıyor: Şirketin, daha fazla geliştiriciyi platforma özel olarak içerik oluşturmaya ikna etmek için PS5 kullanıcı tabanını oluşturması gerekiyor.

Toyo Securities analisti Hideki Yasuda, "PS5 için satış ivmesi önceki çeyreğe göre yavaşladı ve bu, Sony'nin bu mali yılda 25 milyon adetlik bir hedefe ulaşmasını zorlaştıracak. Sony'nin oyun işindeki ivmesini sağlam tutmak için fiyatları düşürmesi veya yeni modeller piyasaya sürmesi gerekecek." dedi.

Şirket, artık eklenti içeriği de dahil olmak üzere üçüncü taraf oyunların satışlarında bir artış gördüğünü ve PS5'teki ivmenin Haziran çeyreğinde yavaşladıktan sonra Temmuz ayında toparlanmaya başladığını belirtti.



Sony Kıdemli Başkan Yardımcısı Naomi Matsuoka Çarşamba günü bir kazanç görüşmesi sırasında, bu mali yılda 25 milyon adetlik PS5 satışına ulaşmanın şirketin önceliği olmaya devam ettiğini söyledi. Bu hedefe ulaşmak için gerekli adımları atacağız” dedi.

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