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Son dakika haberi... Memur ve memur emeklisi maaş farkını bekliyor! Hesaplara ne zaman geçecek? İşte detaylar

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#Memur#Memur Emeklisi#Maaş
Son dakika haberi... Memur ve memur emeklisi maaş farkını bekliyor Hesaplara ne zaman geçecek İşte detaylar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 06:19

Memur ve memur emeklileri 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 11.54 oranında zammı hak etti. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor.

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Milyonlarca memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 11.54 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı. Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Ocak-15 Şubat arasında yeni maaşlar işlediği için Ocak ayının ilk 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.

Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekebiliyorlar.

MAAŞLA BİRLİKTE YATABİLİR

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ödemesi maaş ödeme tarihi olan 15 Ocak'ta gerçekleşebilir. Maaş ödeme tarihinde olmazsa ilerleyen bir tarihte enflasyon farkı ödemelerinin yapılması bekleniyor.

ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA GEÇECEK

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Açıklanan zam oranlarıyla birlikte maaş alacak olan memur ve emekliler yeni maaşlarını hesaplarında bu ay görecekler.

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#Memur#Memur Emeklisi#Maaş

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