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Son dakika haberi: Emekli maaş zammı artacak mı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak

06.01.2024 - 10:08 | Son Güncelleme :
Son dakika haberi: Emekli maaş zammı artacak mı ve ne zaman kesinleşecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak

Son dakika haberi.. Memur maaş zammı ve emekli maaş zammı oranları belli oldu. Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisini ilgilendiren maaş zamları belirlendi. Memur ve memur emeklisine yüzde 49,25, SSK, Bağkur emeklisine ise 37,55 oranında zam yapılacak. Emekli maaş zammı artacak mı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan yüzde 37,55 zam oranın ardından en düşük emekli maaşının ne olacağı sorusu yanıt aramaya başladı. En düşük emekli maaşı olan 7500 liranın yapılan zam oranında artırılması bekleniyor. Meclis'ten çıkacak karar sonrası en düşük emekli maaşı belli olacak.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren memur, emekli zam oranları netleşti. SSK ve Bağkurlu emeklilerin maaşlarına yüzde 37,55 oranında zam yapıldı.

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Bu gelişmeyle birlikte 7500 lira alan en düşük maaşlı emekliler ne kadar alacaklarını merak etmeye başladı. Yapılan zamla birlikte 10 bin 316 lira alması gerektiğini düşünen en düşük emekli maaşı alan kişiler Meclis'ten çıkacak karar sonrasında net alacakları maaşları görecekler.

Meclis'te çalışma yapılarak kısa zamanda yeni en düşük emekli maaşının açıklanması bekleniyor.


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