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Son dakika haberi... Bakanlık açıkladı! İki markada domuz eti skandalı...

Güncelleme Tarihi:

#Domuz Eti#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Sahtecilik
Son dakika haberi... Bakanlık açıkladı İki markada domuz eti skandalı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 09:40

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri ifşa ediyor. Bakanlık tarafından yapılan ve 12 gündür açıklanmayan listeye yeni ürünler ve markalar dahil oldu. Bazı markaların sattığı sucuklarda domuz eti çıktı. Kıymadan bala, zeytinyağından kekiğe kadar birçok üründe sahtecilik tespit edildi.

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Gıdada hilenin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

Son açıklanan test sonuçlarında birçok ürün yer aldı ve içlerindeki en dikkat çekeni sucuktan domuz eti çıkması oldu.

DENETİMLER LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLEŞİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

SAHTECİLİK HAD SAFHADA

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.

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Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Son dakika haberi... Bakanlık açıkladı İki markada domuz eti skandalı...

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

Son dakika haberi... Bakanlık açıkladı İki markada domuz eti skandalı...

Son dakika haberi... Bakanlık açıkladı İki markada domuz eti skandalı...

Son dakika haberi... Bakanlık açıkladı İki markada domuz eti skandalı...

Son dakika haberi... Bakanlık açıkladı İki markada domuz eti skandalı...




 

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#Domuz Eti#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Sahtecilik

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