Son dakika haberi... Asgari ücret ne olacak? İşte tüm ihtimaller

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Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren Asgari ücret 2025 zammı için süreç dün itibarıyla başladı.

Toplantıda bir açılış konuşması gerçekleştiren Bakan Işıkhan, işçilerin Türkiye’nin yükselen gücünün lokomotifi olduğunu ve işverenlerin ise bu gücün yolunu açan ve istihdam sağlayan aktörler olduğunu belirterek, “Birlikte, yan yana yürüyerek; üretim çarklarını döndürerek; ekonomimizin dinamiklerini güçlü tutarak bugünlere geldik. İşte bu nedenle, bu toplantılar sadece bir ücret belirleme meselesi değil, emeğin ve sermayenin birlikte güçlendiği bir dengeyi kurma çabasıdır” mesajını verdi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise, asgari ücretin makul bir ücret üzerinde oy birliğiyle tespit edilmesini temenni ettiklerini dile getirdi. Ağar, toplantıda sunumlarını gerçekleştirdiklerini fakat herhangi bir rakam konuşulmadığını da sözlerine ekledi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısında ikinci toplantının tarihi de netleştirildi. Bu çerçevede, işçi işveren ve hükümet temsilcileri 16 Aralık Pazartesi günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı için tekrar bir araya gelecek.

ZAM ORANI NE OLACAK?

Zam oranına ilişkin olarak uzman, ekonomist, işçi tarafının farklı farklı tahminleri bulunuyor. Genel manada yüzde 25'ten başlayıp oluşması beklenen yüzde 45 civarındaki enflasyon oranı ve refah payının eklenmesiyle birlikte zammın yapılması tahmin ediliyor. Net bir zam oranını tahmin etmek oldukça zor ve uzmanlar geniş bir aralıkta tahmin belirtme yöntemini kullanarak ihtimal artırarak oran tutturmaya çalışıyor.

TAHMİNLER GERÇEKLEŞİRSE ASGARİ ÜCRET NE OLUR?

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılsa 21 bin 252 lira, yüzde 30 zam yapılsa 22 bin 102 lira, yüzde 40 zam olsa 23 bin 802 lira, yüzde 45 zam yapılsa 24 bin 652 lira yüzde 50 zam olursa 25503 lira ediyor.