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Enflasyon rakamları belli oldu

03.01.2023 - 10:02 | Son Güncelleme :
Enflasyon rakamları belli oldu | Genel Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %79,83 ile konut oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-4,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,91 ile sağlık oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

 

2022 yılı Aralık ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 9 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %57,68, aylık %1,94 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,93 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,24 azalış; bir önceki yılın Aralık ayına göre %97,72 , bir önceki yılın aynı ayına göre %97,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,47 artış gösterdi.

 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %78,66 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %122,92, imalatta %78,66, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %284,99 ve su temininde %130,34 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %70,91, dayanıklı tüketim malında %78,57, dayanıksız tüketim malında %101,63, enerjide %224,67 ve sermaye malında %65,16 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %2,29 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %1,94 artış, imalatta %2,29 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %11,78 azalış ve su temininde %9,44 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %1,66 artış, dayanıklı tüketim malında %3,20 artış, dayanıksız tüketim malında %4,56 artış, enerjide %10,63 azalış ve sermaye malında %2,36 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış; %33,10 ile ana metaller, %49,70 ile metal cevherleri, %54,97 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %284,99, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %180,52, diğer metalik olmayan mineral ürünler %173,20 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

 

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 3 alt sektör daha düşük, 26 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en yüksek azalış; %12,49 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %11,78 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, %2,88 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %23,52, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması %9,44, içecekler %7,00 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


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