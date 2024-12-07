Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin hali içler acısı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Gazi şehrimizin güzel insanları, kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle selamlıyorum. Yapımı tamamlanan 5113 konutun anahtar ve tapu teslimi vesilesiyle bir aradayız.

Umudunuz, heyecanınız, coşkunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün direnişin, dirilişin, umudun ve istikbalin şehrindeyiz. Bugün destanlar yazan kahramanların şehrindeyiz.

Evleri yıkılan vatandaşlarımızın yeni yuvalarının Antepli kardeşlerimiz için inşa ettiğimiz sosyal konutların anahtarlarını teslim ediyoruz. Yeni hanelerinizde sağlıkla, huzurla oturmayı sizlere nasip eylesin.

Bu aziz coğrafya, tarih boyunca nice kültür, medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Her rüzgarın bir hikaye anlattığı bölge sıradan bir yurt değildir. Burası dünya tarihini yazanların, dünyaya yön verenlerin yurdudur. Vatan topraklarını mukaddes emaneti taşımanın sorumluluğunda işte bu şuur vardır. Evlatlarımıza müreffeh Türkiye bırakmayı arzu ediyorsak ayaklarımızı yere sağlam basmak zorundayız. Bu durum dış politika, savunma, ekonomi için geçerli değildir. Güçlü ve dayanıklı şehirler inşa etmek bunun ayrılmaz bir parçasıdır.

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"BURASI ÖYLE ÖZGÜR ÖZELLERİN LAF YAPIP İCRAAT YAPMADIKLARI İKTİDAR DEĞİL"

Asrın felaketinde milletimizin yanında en güçlü şekilde sarsılmaz bir kale gibi dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık. Geçen hafta Maraş'ta 155 bininci yuvanın anahtarlarını vatandaşlara teslim ettik. Burası öyle Özgür Özellerin laf yapıp icraat yapmadıkları iktidar değil. 5113 deprem ve sosyal konutumuzun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz.

Allah'ın izniyle 2024 yılının sonuna kadar 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü teslim edeceğiz. Burada şunu ifade etmek isterim, biz dünyanın en büyük şantiyesine dönüşen deprem bölgesine sadece konut yapmıyoruz. Okul, sağlık merkezi, çarşı, pazar, yeşil alanıyla yepyeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Bölgedeki şehirlerin tamamının altyapısını yeniliyoruz. Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya, üretim, istihdam ve ticareti güçlendirmeye devam ediyoruz.

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Vatandaşlarımıza meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. 22 yıllık iktidarlarımızın hiçbir döneminde milleti hayal kırıklığına uğratmadık. Seçim kazanmak için bol keseden vaat dağıtıp göreve gelince hepsinin üzerine sünger çekenlerden olmadık.

Ulaşımdan yeşil alanlara eğitimden kültürel faaliyetlere kadar pek çok alanda önemli adımlar attık.

"KULE DEYİNCE BAKIYORSUNUZ ÖZEL VE BELEDİYE BAŞKANLARININ AKLINA SADECE PARA KULELERİ GELİYOR"

Milletimize hizmet etmek için dev eserler üretiyor, karıncalar gibi çalışıyoruz. Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Ne vizyon var ne proje. Dervişin fikri neyse zikri de odur demişler. Kule denince aklımıza İstanbul Havalimanı'nın 90 metre uzunluğundaki kule geliyor. Kule denince aklımıza bölücü alçakların saldırılarından Mehmetçikleri korumak için inşa ettiğimiz kuleler geliyor. Kule deyince bakıyorsunuz Özel ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor. Para kuleleri dışında ortada bizim eserimiz diye gösterebilecekleri icraatleri yok. Konser bahanesiyle yapılan soygunu anlatmak yerine çıkmış paradan kule geliyor. Bunların aklı fikri ceplerini doldurmak, milletin paralarını har vurup harman savurmak. Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar. İzmir körfezi kaderine terk edildi. Bir başkası 6 sene önce işleyen trafiği kör düğüm haline getirdiler. İş sosyal güvenlik kurumuna gelince kırk dereden su getiriyorlar. Nereden tutsanız elinizde kalan beceriksiz zihniyetle karşı karşıyayız. Allah bunların yönettiği belediyelerde yaşayan vatandaşlara sabır versin.

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Nereye giderseniz bizim eserlerimizi görürsünüz. Antep'e yaptığımız hizmetler çok büyük takdir topluyor. Gaziantep'e sayısız eser, proje kazandırdık.