Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hain saldırılar bizim terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. GÖKBEY helikopterimizin teslimat töreni vesilesiyle bir aradayız. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Tüm vatandaşlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. TUSAŞ saldırısında şehit olanlara rahmet niyaz ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diliyorum. Yaralanan 22 kardeşimizin çoğu taburcu edildi. Şehitlerin ölüler olmadığına, onların diri olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz. Onların fedakarlıklarıyla vatanımızda huzur ve güven içinde yaşıyoruz.

Şehitlerimizin yakınlarının vakar, sabır ve metanetini gördükçe nasıl asil bir milletin ferdi olduğumuzu anlıyoruz. TUSAŞ çalışanlarının dik ve dirayetli duruşu her türlü takdirin üzerindedir.

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"TERÖRLE MÜCADELEDEKİ AZMİMİZ ASLA KIRILAMAZ"

Bu tür hain saldırılar bizim terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, yolumuzdan geri çeviremez. Terör tehdidini kaynağında yok etme konusunda rehavet içinde değiliz. Nerede ülkemize yönelik tehdit unsuru tespit edersek bunu ortadan kaldırmaktan kimse bizi alıkoyamaz. Terörü sona erdirecek her türlü vasıtayı devreye almaktan çekinmeyiz.

Bölücü terör örgütüne çok ağır darbeler indirdik. Sınır ötesinde yuvalanan teröristlere nefes aldırmıyoruz. Pençe Kilit harekatıyla Irak sınırımızı tahkim ediyoruz. Terörün olmadığı bir ülke ve bölge hedefimize ulaşana kadar bu mücadeleyi çok boyutlu şekilde devam ettireceğiz. Terör baronları ve patronlarının oyunlarına gelmeyeceğiz. 40 yıllık tecrübemiz bize terörün asıl gayesinin milletin kardeşliğini dinamitleme olduğunu göstermiştir. 85 milyon birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde asırlardır olduğu gibi inşallah daha nice yüzyıllar boyunca bu topraklarda yaşayacağız.

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ERDOĞAN'DAN GÖKBEY'E İMZA



Cumhurbaşkanı Erdoğan, GÖKBEY helikopterini imzalayarak üzerine TUSAŞ saldırısında şehit olan mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin ismini yazdı.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE KOYMADIK"

TUSAŞ çalışanlarının gönüllerini ferah tutmalarını istiyorum. Kalleş ve hain eylemler bölücü örgütün son çırpınışlarıdır. Ülkemizin geleceğinde teröre şiddete yer yoktur. Devletimiz katil sürülerinden, tasmasını elinde tutan ağababalarından da daha güçlüdür. Suriye ve Irak'taki terör yuvalarını bölücü alçakların başlarına geçirerek şehitlerimizin kanını yerde koymadık. TUSAŞ'ın nasıl badireler atlattığını, hangi zorluklarla karşılaştığının en canlı şahitlerindendir.

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"VİZYONER ÇABALAR AKAMETE UĞRATILDI"

Vizyoner çabaların birileri tarafından nasıl akamete uğratıldığını çok iyi biliyoruz. Türkiye çok erken başladığı yarıştan maalesef kopartılmıştır. Savunma sanayi alanında ülkemiz neredeyse tamamen dışa bağımlı hale gelmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı'nda dışa bağımlı olmayı acı şekilde tatbik ettik.

"KENDİ KENDİNE YETEN ÜLKE KONUMUNA GELDİK"

Merhum Erbakan Hocamızın bu kurumların ülkemize kazandırılmasında emsalsiz katkıları olmuştur. Bundan sonra dışarıdan hazır alımlar, bunların yerine ihtiyacımız olan ürünleri yerli imkanlarla geliştirmeye ağırlık verdik. Yüzde 20'lerde olan savunma sanayi yerlilik oranı yüzde 80'leri geçti. Nereden nereye... Kendi kendine yeten ülke konumuna geldik.

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Daha önce bize silah verenler, attığımız kurşunların çetelesini tutardı, hesabını sorardı. Toplu iğne yapamıyorduk. Nerelerden nerelere... Teröre karşı yürüttüğümüz mücadelede engellerle karşılaşırdık. Tüm bu sorunları aştık, aşıyoruz. İHA, SİHA, AKINCI, KIZILELMA var. Var oğlu var...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende, TUSAŞ Merkez Yerleşkesi'nde GÖKBEY, ATAK, HÜRJET, HÜRKUŞ ve ANKA-3 gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

"KİMSENİN İCAZETİNİ ARAMIYORUZ"

Milli güvenliğe dair konularda adım atarken kimsenin icazetini aramıyoruz. Sen ne dersin diye sormuyoruz. Bununla yetinmeyeceğiz. İHA ve SİHA'ların yanında insansız deniz araçları, uçak gemilerine kadar deniz platformlarının geliştirilmesine ağırlık vereceğiz.

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"ÇELİK KUBBE'Yİ YAPACAĞIZ"

Terörist sızmaların engellenmesinden, hasım unsurlardan gelecek taarruzların önlenmesi için katmanlı hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Sistemler sistemi. Adamın nesi var, kubbe de kubbe. Onların demir kubbesi varsa bizim de Çelik Kubbe'miz olacak. Çelik Kubbe'yi yapacağız. Onlara bakarak bizde niye yok demeyeceğiz. Uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de artıracağız. Hiçbir alanı ihmal etmeden hep birlikte çalışacağız.

"HAİNLERE İNAT DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ"

TUSAŞ son yıllarda geliştirdiği ürünlerle güvenlik birimlerimizin değil dost ve kardeş ülkelerin de kapasitesini güçlendirdi. Kurumlarımız arasında eşgüdüm ve anlayış birliği güçlendikçe oyun değiştirici projeler ortaya çıkıyor.

Merhum Zahide kardeşimiz 2021 yılından itibaren helikopter alt sistem yerlileştirme ve tedarik biriminde lider mühendis olarak çalışmıştır. Jandarma'ya teslim edeceğimiz helikoptere Zahide kardeşimizin yanında diğer şehitlerin ruhlarını şad edeceğimizi umuyorum.

GÖKBEY helikopterimizin bugün ilk teslimatını gerçekleştiriyoruz. 2 adet helikopterin teslimatları yıl sonuna kadar yapılacak. Toplamda 20 adet GÖKBEY helikopterinin teslimatı 2026 yılı içinde tamamlanacak. 2026 yılının başından sonra Sağlık Bakanlığı için ambulans helikopterler de teslim edilecek. TEI tarafından geliştirilen motor ile GÖKBEY helikopterinin ilk uçuşu 2021 yılında gerçekleştirildi. 2028 yılından itibaren teslimatları bu motorla yapacağız. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hayalini gerçeğe dönüştürene kadar bize durmak, nefeslenmek yok.

Hainlere inat daha fazla çalışacağız. Emperyalistlere inat daha fazla geliştireceğiz. İçerideki ve dışarıdaki bedhahlara inat çok daha ileri konumlara geleceğiz.