Son dakika... Bakanlık yeni listeyi duyurdu! İşte gıda sahtekarları

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş listesini açıkladı. Yapılan açıklamayla yeni marka ve üreticiler listeye dahil edildi.

Bakanlık, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünler ve taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünleri ifşa etti.

Aromalı içecekten tereyağına, zeytinyağıdan kaşara kadar birçok üründe sahtecilik tespit edildi.

YEREL ÜRETİCİLERDE TAKLİT VE TAĞŞİŞ DAHA FAZLA OLUYOR

Yerel üretim yapan firmaların ürünlerde taklit ve tağşişe son yapılan testlerde daha fazla rastlanıyor. Özellikle zeytinyağlarında taklit ve tağşiş büyük oranda gerçekleştiriliyor. Rayiç bedelinin altındaki fiyatta satılan, kalitesinden ve üretim ağından emin olunmayan ürünlerden uzak durulması gerekiyor.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

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Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar