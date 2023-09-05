SoftBank'ait Arm Holdings'in halka arzdan beklentisi yüksek | Genel Haberler

SoftBank Group Corp.'a ait Arm Holdings Ltd. önemli ölçüde daha küçük bir halka arzla 4,87 milyar dolar kadar gelir elde etmeyi planlıyor.

SoftBank Group Corp.'a ait Arm Holdings Ltd., telefon çipi tasarımcısının daha önce hedeflediğinden önemli ölçüde daha küçük bir halka arzla 4,87 milyar dolar kadar gelir elde etmeyi planlıyor.

Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu bir dosyada, Arm'ın her biri 47 ila 51 dolar arasında 95,5 milyon Amerikan emanet hissesi teklif edeceğini bildirdi. Bloomberg News hesaplamalarına göre anlaşma, Arm'a üst uçta yaklaşık 54,5 milyar dolar değerinde değer kazandıracak.

Arm daha önce 8 milyar doları 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflemişti ancak SoftBank'ın Vision Fund'ın sahip olduğu yüzde 25 hisseyi satın almaya ve ardından şirketteki hisselerin daha büyük bir kısmını elinde tutmaya karar vermesi nedeniyle bu hedef en azından kısmen düşürüldü. Dosyada, halka arzdan sonra SoftBank'ın Arm'ın hisselerinin yaklaşık yüzde 90'ını kontrol etmeye devam edeceği belirtildi.

Yine de, hisse satış aralığının en altında olsa bile, halka arz bu yıl hala dünyanın en büyük halka arzı olacak ve Johnson & Johnson tüketici sağlığı yan kuruluşu Kenvue Inc.'in 4,37 milyar dolarlık halka arzını geride bırakacak. Arm'ın halka arzı aynı zamanda düzinelerce halka arz için de çığır açabilir.

ABD'de halka açılma planları olan teknoloji girişimleri ve diğer şirketler, 2009'daki mali krizden bu yana en derin ve en uzun listeleme çukurunda çamura saplandı.

Çip tedarik zincirinin önemli bir parçası olan ve dünyadaki çoğu akıllı telefonda bulunan yarı iletkenleri tasarlayan şirket, daha önce halka arzda 60 ila 70 milyar dolar arasında bir değer elde etmeyi hedeflemişti. Arm'ın kayıtlarına göre, SoftBank'ın Vizyon Fonu işleminin Arm'a değeri 64 milyar dolardan fazla oldu.

Arm, yatırımcının tanıtım turundaki talebine bağlı olarak daha fazla veya daha az para toplayabilir.

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