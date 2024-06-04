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Sıfır otomobil fiyatlarında durum ne? İşte tüm araçların fiyat listesi

04.06.2024 - 09:27 | Son Güncelleme :
Sıfır otomobil fiyatlarında durum ne? İşte tüm araçların fiyat listesi | Genel Haberler

7 Temmuz 2024 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan güvenlik paketli otomobil satışları nedeniyle bu pakete sahip olmayan araçları markalar ellerinden çıkarmak için kampanyalar düzenliyor. Donanımsız araçlar ucuza satılırken donanımlı araçlarda da kampanyalar düzenleniyor.

Burak Taşçı / Hurriyet.com.tr 

Otomobil fiyatları gerilemeye başladı. 7 Temmuz'dan itibaren yüksek bedeller ödenerek alınan güvenlik paketleri standart hale gelecek ve bu özelliklere sahip olmayan araçlar satılamayacak. Bundan dolayı markalar ellerinden otomobilleri çıkarmak için kampanya üstüne kampanya düzenlemeye başladı.

Gerek durağan seyreden kur, gerek satış hacminin düşmesi gerekse de yatırım araçlarının getirilerinin artması otomobile olan talebi bir miktar kıstı.

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Ticaret Bakanlığı'nın sıfır ve ikinci el otomobil ticaretine yönelik attığı adımlar da meyvelerini verdi.

OTOMOBİLLERDE NELER STANDART GÜVENLİK DONANIMI OLACAK?

Acil durum frenleme asistanı, sürücü yorgunluk algılama sistemi, alkol kilidi hazırlığı, kaza veri kaydedicisi, ani frende otomatik yanan flaşörler, önden çarpmada yaya koruması için ‘safety glass’ özellikli ön cam, Akıllı hız yardımı, yolun hız limitine göre geri bildirim veren bir hız sabitleme sistemi, şerit takip asistanı, geri görüş kamerası veya arka park mesafe sensörü zorunlu olacak.

Otobüsler ve kamyonlarda ise olası kör noktaları daha iyi belirlemeye yönelik teknolojiler, yayalar veya bisikletlilerle çarpışmaları önlemek için uyarılar ve lastik basıncı izleme sistemleri zorunlu tutulacak.

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI DÜŞÜŞTE

2024 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Mayıs ayına göre yüzde 10,1 azalarak 100.305 adet oldu. Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,19 azalarak 80.260 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 17,0 azalarak 20.045 adet oldu.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artarak 471.743 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 10,25 oranında artarak 375.097 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 azalarak 96.646 adet oldu.

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OTOMOBİL DURDUĞU YERDE MASRAF, MEVDUAT GARANTİ GETİRİ

Otomobil alan birisi aracı çalıştırmadan park halinde tutsa da sabit giderleri oluyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, zorunlu trafik sigortası, opsiyon olarak da olsa kasko, muayene, yıllık periyodik bakım derken en düşük maliyetli otomobilin bile 50 bin lira civarında masrafı oluyor. Ancak bugünkü mevduat faizi koşullarında 1 milyon lira faize bir aylık bağlandığında getirisi 50 bin lira civarında gerçekleşiyor. Başka bir deyişle otomobile ihtiyacı olmayan birisi parasını yatırım araçlarında değerlendirerek daha fazla getiri sağlayabilir.

(Not: Mevduat faizi getirisi bankadan bankaya değişkenlik gösterebilir. Enflasyon ve diğer yatırım araçları karşısında getiri oranı düşük ya da yüksek olabilir. Garanti getirisi ve yüzdesel getiri oranı ortalama olarak bilindiği için mevduat faizi örnek gösterilmiştir. Yatırım tercihlerine göre 1 milyon liraya daha yüksek getirilerin olabileceği yatırım araçları olabilir)

OTOMOBİL SATMAK ZAHMETLİ HALE GELDİ

Sıfır ya da ikinci el otomobili satmanın süresi uzadı. Piyasada tutulan araçların satış süreleri bile bir ayı aşar hale geldi. Tercih edilmeyen otomobillere yönelik olarak da hala 2023 modeller satış listelerinde yer alıyor.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL BELLİ OLDU

Mayıs ayının en ucuz sıfır otomobili belli oldu. Hyundai i10 835 binle birinci sıraya otururken KIA Picanto 850 bin lirayla ikinci oldu. Citroen C3 890 bin lirayla üçüncü sırada yer aldı.

OTOMOBİL ARTIK YATIRIM ARACI DEĞİL

Fiyatlardaki dengelenme, arz ve talebin değişkenlik göstermesi otomobili yatırım aracı olmaktan çıkardı. Sıfır otomobili alıp garajda bekletenler satamadıkları için her geçen gün zarar etmeye devam ediyor.

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SIFIR OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT

Sıfır otomobil alırken sıfır diye kontrol etmemezlik yapmayın. Sıfır araçlarda da hatalar olabiliyor, kontrollerinizi yapıp teslim alın. Bayilerde boya ölçüm cihazları bulunduğundan dolayı boyasını kontrol edebilir, parçaların vida-somun birleşim yerlerinde oynama olup olmadığını gözle muayene edebilirsiniz.

Araç fiyatında anlaşma yaparken mutlaka küçük de olsa aksesuar talep etmeyi unutmayın, satışta zorlandıkları için aksesuarı vereceklerdir.

MUTLAKA PAZARLIK EDİN, FİYAT DÜŞÜRECEKLERDİR

Sıfır olsa da pazarlık etmeyi unutmayın. Bayiler satışlardan çok büyük karlar etmese de ilerleyen zamanda yetkili servis hizmeti vereceği için büyük kazançlar elde edeceklerdir. Örnek vermek gerekirse basit bir yağ değişimi periyodik bakımında aynı ürünleri alıp kendiniz yaptırmaya kalksanız 2 bin lira civarında ödeme yapacakken yetkili servis sizden 5-6 bin lira ücret talep edebilir. Elbette ki yetkili serviste yapılan bakımlar aracın garanti süresi içinde oluşacak olumsuzluklara yönelik teminat sağlıyor, bu avantajı da unutulmamalı. (Bu tutar örnektir, ultra lüks, supersport otomobillerin bakımlarıyla kıyaslanmamalı)


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