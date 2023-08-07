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Siemens'ten stratejik gözden geçirme... Zararın ardından harekete geçti

07.08.2023 - 09:23 | Son Güncelleme :
Siemens'ten stratejik gözden geçirme... Zararın ardından harekete geçti | Genel Haberler

Siemens Energy AG, türbinlerle ilgili devam eden sorunlarla ilgili ağır maliyetlerin şirketin beklenen yıllık zararını yaklaşık dört katına çıkararak 4,5 milyar euroya (5 milyar dolar) ulaşmasının ardından rüzgar işini stratejik bir sıfırlama için inceliyor.

 Siemens Energy AG, türbinlerle ilgili devam eden sorunlarla ilgili ağır maliyetlerin şirketin beklenen yıllık zararını yaklaşık dört katına çıkararak 4,5 milyar euroya (5 milyar dolar) ulaşmasının ardından rüzgar işini stratejik bir sıfırlama için inceliyor.

 Siemens Energy'nin yaptığı açıklamaya göre, inceleme, şirketin rüzgar ünitesinin karada ve denizde toplam 2,2 milyar euroyu bulacağını tahmin ettiği gelecekteki harcamaların ayrıntılarını takip ediyor. Haziran ayında Alman üretici, İspanyol rüzgar işinde rekor bir hisse düşüşüne neden olan derinleşen sorunları ortaya çıkardı.

 CEO Christian Bruch, "Çok zorlu bir çeyrek oldu. Şirket şimdi rüzgar işindeki farklı unsurları gözden geçiriyor, çünkü sorunlar bölüm için karlılığa giden yolu geciktiriyor" açıklamasını yaptı. 


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