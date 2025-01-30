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Shell'in kârı beklentilerin altında kaldı

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#Finansal Sonuçlar#Shell'in Karı#Petrol Devi
Shellin kârı beklentilerin altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 10:52

İngiliz petrol devi Shell, ham petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından geçen yılın aynı dönemine göre yıllık kârında önemli bir düşüş olduğunu bildirdi.

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Shell’in 2024 yılı kazancı, beklentilerin altında kaldı ve 23,72 milyar dolar olarak açıklandı. Şirket bir önceki yıl 28,25 milyar dolarlık yıllık kâr elde etmişi.

CNBC haberine göre enerji devi, 2024′ün son çeyreğinde ise 3,66 milyar dolarlık beklentilerden düşük kâr bildirdi.

Shell, önümüzdeki üç ay içerisinde tamamlanması beklenen 3,5 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım programı duyurdu.

CEO Wael Sawan Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bu çeyrekteki düşük kazançlara rağmen nakit dağıtımı sağlam kaldı ve daha düşük fiyat ortamında, 2023′ten daha yüksek olan yıl boyunca 40 milyar dolarlık serbest nakit akışı ürettik. Basitleştirmeye odaklanmaya devam etmemiz, 2022′den bu yana yapısal maliyetlerde 3 milyar doların üzerinde azalma sağlamamıza yardımcı oldu, hedefimize programın öncesinde ulaştık ve diğer tüm finansal hedeflerimize karşı da önemli ilerleme kaydettik" dedi.

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Dünyanın en büyük petrol ve gaz şirketlerinin kârları, Rusya’nın Ukrayna’yı tam kapsamlı işgalinin uluslararası referans Brent ham petrolünün varil başına yaklaşık 140 dolara çıkmasına yol açmasının ardından 2022′de rekor seviyelerden düştü .

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#Finansal Sonuçlar#Shell'in Karı#Petrol Devi

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