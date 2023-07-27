Shell gelirine gelir kattı | Genel Haberler

Shell, ikinci çeyrekte yaklaşık 5,1 milyar dolar kazandığını bildirdi.

Shell, ikinci çeyrekte yaklaşık 5,1 milyar dolar kazandığını bildirdi.

Bunun yılın ilk üç ayında enerji fiyatları düşerken petrol ve doğal gaz devinin çektiğinin yaklaşık yarısı olduğu belirtildi.

İngiliz enerji şirketi, düzeltilmiş kazançlarının düşük petrol ve gaz fiyatları, üretim ve ticareti takip ettiğini bildirdi. Rakam, bir önceki yılın aynı döneminde 11,5 milyar dolardan ve ilk çeyrekte 9,6 milyar dolardan geriledi.

Geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra petrol ve gaz fiyatları yükseldi, dünya genelinde enflasyonu körükledi ve Shell, İngiliz rakibi BP ve diğerleri de dahil olmak üzere enerji şirketleri için rekor karlar sağladı. O zamandan beri fiyatlar, zayıf küresel ekonomik büyüme ve diğer faktörler nedeniyle düştü ve daha düşük kazançlara yol açtı.

CEO Wael Sawan yaptığı açıklamada, "Shell, düşük emtia fiyat ortamına rağmen ikinci çeyrekte güçlü operasyonel performans ve nakit akışları sağladı" dedi.

Mali kazançlar, İngiltere'de siyasi bir parlama noktası haline geldi ve muhalefet politikacıları ile kampanya gruplarının petrol ve gaz şirketlerine, yaşam maliyeti krizine katkıda bulunan artan enerji faturalarının yükünü çeken tüketicilere yardım etmek için daha fazlasını yapma çağrılarını teşvik etti.

Geçen yıl karı iki katına çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Shell, hissedarlarını yüzde 15 temettü artışı ile ödüllendirecek. Önümüzdeki üç ay içinde ek 3 milyar dolarlık hisse geri satın aldığını belirtti.

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