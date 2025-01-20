SGK'dan önemli KDV mahsubu açıklaması

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SGK'dan yapılan açıklama şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca, veri tabanında yapılan çalışmalar nedeniyle mükelleflerin, KDV İadesi Risk Analizi Raporlarının süresinde oluşturulmasında ve KDV iade alacaklarının 2024/Kasım dönemi SGK prim borcuna 20/01/2025 tarihine kadar mahsubunda, gecikmeler yaşanabileceğinin belirtilmesi üzerine söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 24/01/2025 tarihine kadar uzatılması karar altına alınmıştır.

Bu doğrultuda her ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden, 2024/Kasım ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihi 24/01/2025 olarak uygulanacaktır.