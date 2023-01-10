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SGK memurlarına müjde! Fazla mesai ücreti verilecek

10.01.2023 - 06:40 | Son Güncelleme :
SGK memurlarına müjde! Fazla mesai ücreti verilecek | Genel Haberler

Sosyal Güvenlik Kurumu personellerine fazladan çalışmaları halinde saat başına 27 lira ek mesai ücreti ödenecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri ile taşra teşkilatının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri ile taşra teşkilatının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine karar verildi. Karara göre mesai saatleri dışında fiilen fazladan çalışma yapan personellere her bir saat için 27 Türk Lirası ödenecek.


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