SGK borçlarından dolayı CHP'li 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı

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Sosyal Güvenlik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunan 6 belediyenin hesaplarına prim borçları nedeniyle haciz işlemi uyguladı. Haciz işlemi belediyelerin hesaplarına bloke koyularak gerçekleşti. İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana ve Şişli Belediyelerine haciz uygulandı.

BAKAN IŞIKHAN: BELEDİYELERİN BORCU 160 MİLYAR LİRA

Bakan Işıkhan, TBMM Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumunda belediyelerin prim borçlarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Işıkhan "Bu yılın ilk aylarında açıkladığımda, belediyelerin toplam 96 milyar liralık prim borcu vardı, bugünkü prim borcu yaklaşık 160 milyara yükselmiştir. SGK'nin 2024'ün ilk 9 ayındaki prim geliri ise 2 trilyon 15 milyar liradır. Süresinde ödenmeyip icraya intikal ettirilmek suretiyle, çoğunluğu özel sektör işverenlerinden olmak üzere 11 aylık sürede yaklaşık 46,6 milyar lira tahsilat gerçekleştirdik. Bu tahsilatın 11 milyar 750 milyonluk kısmı belediye prim borçlarıdır" dedi.