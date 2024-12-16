×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAGenel Haberler

SGK borçlarından dolayı CHP'li 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Belediye#Haciz
SGK borçlarından dolayı CHPli 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 14:41

SGK borçları nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana ve Şişli Belediyelerine haciz işlemi başlatıldı.

Haberin Devamı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunan 6 belediyenin hesaplarına prim borçları nedeniyle haciz işlemi uyguladı. Haciz işlemi belediyelerin hesaplarına bloke koyularak gerçekleşti. İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana ve Şişli Belediyelerine haciz uygulandı.

BAKAN IŞIKHAN: BELEDİYELERİN BORCU 160 MİLYAR LİRA

Bakan Işıkhan, TBMM Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumunda belediyelerin prim borçlarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Işıkhan "Bu yılın ilk aylarında açıkladığımda, belediyelerin toplam 96 milyar liralık prim borcu vardı, bugünkü prim borcu yaklaşık 160 milyara yükselmiştir. SGK'nin 2024'ün ilk 9 ayındaki prim geliri ise 2 trilyon 15 milyar liradır. Süresinde ödenmeyip icraya intikal ettirilmek suretiyle, çoğunluğu özel sektör işverenlerinden olmak üzere 11 aylık sürede yaklaşık 46,6 milyar lira tahsilat gerçekleştirdik. Bu tahsilatın 11 milyar 750 milyonluk kısmı belediye prim borçlarıdır" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Belediye#Haciz

BAKMADAN GEÇME!