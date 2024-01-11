Serveti bir günde 11 milyar dolar eridi... Dünyanın en zenginleri arasındaydı | Genel Haberler

Dünyanın en zengin 50 milyarderi arasında bulunan Endonezya'lı iş insanı Prajogo Pangestu'nun serveti bir günde 11 milyar dolar eridi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Endonezya'nın en zengin milyarderi Prajogo Pangestu şirketlerinin hisselerinin tanesi, salı günü 0,35 dolardan 0,27 dolara geriledi. Bunun sonucunda Pangetsu'nun serveti bir günde 11 milyar dolar eridi. Önceki gün Forbes'e göre 53 milyar dolar serveti olan Pangetsu'nun şu anki net varlığı 42 milyar dolar oldu.

Bir kauçuk tüccarının oğlu olan Pangetsu, 1970'lerin sonlarında kereste işine girerek servet sahibi olmaya başladı. 1993'te ise başında olduğu holding olan Barito Pacific'i kurdu. Şu anda Pangetsu, Barito Renewables, Chandra Asri Pacific gibi petrokimyadan enerjiye birçok sektörde yer alan şirketlerin başında bulunuyor.

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Barito Pacific yetkilisi Henky Susanto, hisselerdeki düşüşün piyasa dinamikleri ile ilgili olduğunu açıkladı. Susanto "Ancak iş ve finansal gelişim açısından hala ilerleme kaydediyoruz ve yeterli paramız var" dedi.

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