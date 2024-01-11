  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Serveti bir günde 11 milyar dolar eridi... Dünyanın en zenginleri arasındaydı
‹ Önceki Haber Borsa yükseliş seyrinde Borsa yükseliş seyrinde Sonraki Haber › Piyasalar ABD enflasyon verileri öncesi yükselişte Piyasalar ABD enflasyon verileri öncesi yükselişte

Serveti bir günde 11 milyar dolar eridi... Dünyanın en zenginleri arasındaydı

11.01.2024 - 10:30 | Son Güncelleme :
Serveti bir günde 11 milyar dolar eridi... Dünyanın en zenginleri arasındaydı | Genel Haberler

Dünyanın en zengin 50 milyarderi arasında bulunan Endonezya'lı iş insanı Prajogo Pangestu'nun serveti bir günde 11 milyar dolar eridi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Endonezya'nın en zengin milyarderi Prajogo Pangestu şirketlerinin hisselerinin tanesi, salı günü 0,35 dolardan 0,27 dolara geriledi. Bunun sonucunda Pangetsu'nun serveti bir günde 11 milyar dolar eridi. Önceki gün Forbes'e göre 53 milyar dolar serveti olan Pangetsu'nun şu anki net varlığı 42 milyar dolar oldu. 

Bir kauçuk tüccarının oğlu olan Pangetsu, 1970'lerin sonlarında kereste işine girerek servet sahibi olmaya başladı. 1993'te ise başında olduğu holding olan Barito Pacific'i kurdu. Şu anda Pangetsu, Barito Renewables, Chandra Asri Pacific gibi petrokimyadan enerjiye birçok sektörde yer alan şirketlerin başında bulunuyor. 

Haberin Devamı

Barito Pacific yetkilisi Henky Susanto, hisselerdeki düşüşün piyasa dinamikleri ile ilgili olduğunu açıkladı. Susanto "Ancak iş ve finansal gelişim açısından hala ilerleme kaydediyoruz ve yeterli paramız var" dedi. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.003 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.003 TL        
EURO
1.005 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.