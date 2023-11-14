SEDDK'nın yeni başkanı belli oldu | Genel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun başkanlığına ve üyeliklerine atamalar gerçekleştirildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yeni kadrosu şekillendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan atamaya göre SEDDK'nın başkanlığına Davut Menteş, ikinci başkanlığına Mehmet Verim, üyeliklere Nevzat Şen, Ömer Faruk Öztürk, Tayfun Aksoyak atandı.

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