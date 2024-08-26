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SEDDK'dan önemli suç duyurusu kararı

26.08.2024 - 15:08 | Son Güncelleme :
SEDDK'dan önemli suç duyurusu kararı | Genel Haberler

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kurum yöneticilerine yönelik iftira atılarak sistematik itibar saldırılarına karşı suç duyurusunda bulundu.

SEDDK'dan yapılan açıklama şöyle:

Bilindiği üzere, ülkemiz sigortacılık ve özel emeklilik uygulamalarının gelişmesi ile sigortalıların ve katılımcıların korunması için tedbirler almak ve bu tedbirlerin uygulanmasını izlemekle görevli olan Kurumumuz; bu kapsamda, denetim, düzenleme ve uygulama faaliyetlerindeF bulunmaktadır.

Son dönemde, Kurumumuzun bu yöndeki yoğun ve etkin faaliyetleri neticesinde çıkarları zedelenen bazı çevrelerce; gerçek dışı kurgusal senaryolar ve sahte belgeler kullanılmak suretiyle hazırlanan paylaşımlarla Kurumumuz yöneticilerine iftira atılarak sistematik bir şekilde itibar saldırılarında bulunulmaktadır.

Bu tür çirkin saldırılar karşısında, gerçeğin ortaya çıkarılması için Kurumumuzca ilgililer hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ayrıca idari mercilerden konuyla ilgili teknik inceleme ve soruşturma yapılması talep edilmiştir.

Kurumumuz bu tür saldırılar karşısında asla yılmayacak ve mevzuatla kendisine verilen görevleri kararlılıkla ifa etmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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