SEDDK ve TSB'den İspanya'da önemli temaslar

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB), 26-27 Kasım 2024 tarihlerinde, trafik sigortasında bedeni tazminat hesaplamalarına ilişkin mevzuat ve uygulamalar hakkında İspanya Sigorta Şirketleri Birliği (UNESPA) ile İspanya Sigorta Düzenleme Otoritesi () ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.



MEVZUAT HAZIRLANMA SÜRECİ DEĞERLENDİRİLDİ



UNESPA Başkanı Mirenchu del Valle Schaan, Genel Sigortacılık ve Motor Sigortaları Lideri Antonio Guardiola Martínez, Hukuk Direktörü Cristina Casado ve Sigortacılık Direktörü Manuel Mascaraque Montagut’nin nazik evsahipliğinde, Ispanyol Trafik Sigortasi Bedeni Tazminat Kanunu Baremo konusunu masaya yatırıldı. Görüşmede Trafik ve Ferdi Kaza branşında Avrupa’daki en iyi örneklerden olan İspanyol Baremo Kanunu ve uygulama detayları ile birlikler arasındaki iş birlikleri detaylı şekilde konuşulma imkanı yakalandı.



Toplantıda daha önce Trafik Sigortaları kapsamında Bedeni Hasar Hesaplama yöntemini tablolar haline getirerek Tazminat ödeme kanunu içerisine ekleyerek çıkartmış olan İspanya örneğini inceleme hususu gündeme alınmıştır. İspanyol Baremo Metodu, Türkiye ye benzer bir süreçten geçerek, yüksek yargının almış olduğu iptal kararları, Bedeni Dosya Takip yapılarının da yasal düzenleme öncesinde olması ve sadece Bedeni Hasarlar konusunda müstakil bir Tazminat Kanunu olması açısından öncelikli incelenmesi gereken bir ülke olarak öne çıkmaktadır. Bu kapsamda, İspanya Sigorta Şirketleri Birliği ile İspanya Sigorta Düzenleme otoritesinin kanunun yapılma süreçleri, hesaplama tablolarının nasıl hazırlandığı, güncelleme sıklıkları ile yüksek yargının bahse konu Tazminat Kanunu lehine aldığı kararlar hakkında bilgi alınmıştır.