Şarj istasyonları için süre uzatıldı

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Şarj ağı işletmecisi tarafından şarj ağına şarj istasyonu ekleme işlemi için gereken belgenin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) sunulma süresi uzatıldı.

EPDK tarafından hazırlanan "Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şarj ağı işletmecisi tarafından şarj ağına şarj istasyonu ekleme işlemi için gereken İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca alınan belgenin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar EPDK'ya sunulması gerekiyor. Daha önce bu tarih 31 Temmuz 2024 olarak belirlenmişti.