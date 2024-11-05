×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAGenel Haberler

Sanayicilerden OSB'lere büyük ilgi

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Fatih Kacır#Bigpara#Sanayi
Sanayicilerden OSBlere büyük ilgi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 11:43

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSB yönetmeliği değişikliğiyle ilgili, “Uygulamamızın ilk ayında, yatırım yerlerinin üçte birinden fazlasına başvuru gerçekleşti. Bu ilgi, attığımız adımın sanayicilerimiz tarafından teveccühle karşılandığının göstergesidir.” dedi.

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya adresi X üzerinden yaptığı paylaşımda, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) yatırım alanlarının sanayicilere tahsis sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye’nin dört bir yanındaki OSB’lerde henüz tahsis edilmemiş yatırım alanlarının, her ayın ilk pazartesi günü sanayicilerin çevrim içi erişimine açıldığını anımsatan Kacır, “Uygulamamızın ilk ayında, yatırım yerlerinin üçte birinden fazlasına başvuru gerçekleşti. Bu ilgi, attığımız adımın sanayicilerimiz tarafından teveccühle karşılandığının göstergesidir. Bu hafta, çıktığımız ikinci ilanla; 94 OSB’de yaklaşık 16 milyon metrekare büyüklüğünde bin 184 parseli tahsis başvurularına, kuruluş aşamasındaki 10 OSB’de ise 8 milyon metrekareye yakın alanı ön tahsis başvurularına açtık. Hedefimiz, ülkemizi yeni yatırımlarla buluşturmak.” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

ÇEVRİM İÇİ TAHSİS DÖNEMİ

Yönetmelikle düzenli olarak yatırıma uygun yeni sanayi alanları ile altyapısı tamamlanmış parselleri her ayın ilk pazartesi günü düzenli şekilde duyurulacak. Henüz tahsis edilmemiş tüm OSB parselleri her ay çevrim içi tahsise açılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Fatih Kacır#Bigpara#Sanayi

BAKMADAN GEÇME!