×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAGenel Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Uzay Kongresi için hazırlanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Fatih Kacır#Uzay#Bigpara
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Uzay Kongresi için hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 16:56

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026'da Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi öncesinde süreci yürütecek komiteyle istişare toplantısı yaptı.

Haberin Devamı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kongre sürecine ilişkin bilgi verildi.

Türkiye turizminin "başkenti" Antalya'nın, dünyadaki en büyük uzay konferansı niteliği taşıyan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne 2026'da ev sahipliği yapacağı anımsatılan paylaşımda, "Bakanımız Mehmet Fatih Kacır, 2026 yılında gerçekleştirilecek kongre öncesinde süreci etkin şekilde yürütecek komite ile istişare toplantısı yaptı. 70'den fazla ülkenin katılacağı etkinlik, Türkiye'de şimdiye kadar düzenlenmiş en büyük uluslararası bilimsel organizasyon olma niteliği taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Uzay Federasyonunun (IAF) geçen yıl Bakü'de düzenlenen genel kurul toplantısında, 2026'da yapılacak kongreye ev sahipliği için Antalya ile Polonya'nın Poznan şehrinin adaylığı görüşülmüştü. Yapılan değerlendirmeler sonucu, IAF Genel Kurulu, 2026'daki kongrenin Antalya'da yapılması yönünde karar almıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Fatih Kacır#Uzay#Bigpara

BAKMADAN GEÇME!