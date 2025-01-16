Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni otoparkı hizmete alındı

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Havalimanından yapılan açıklamaya göre, artan talebi karşılayabilmek için yenileme ve optimizasyon çalışmaları, mevcut yolcu trafiği etkilenmeden yürütülüyor.

Havalimanı işletmecisi Malezya Havalimanları Holding'in, artan kapasite ihtiyacını karşılamak üzere bir süre önce başlattığı otopark alanlarını genişletme çalışmalarının önemli bir etabı hayata geçirildi.

Açık otopark alanında geliştirilen, 708 araçlık ek kapasite sağlayacak yeni otopark, aydınlatma ve çevre düzenlemeleri tamamlanarak yoğun dönemlerden biri olan sömestir tatili öncesinde kullanıma hazır hale getirildi.

Yeni otopark alanının, özellikle yoğun sezonlarda yaşanan otopark ihtiyacında rahatlama sağlaması bekleniyor.

Yeni otopark alanı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanının 2025'te faaliyete geçirdiği ilk iyileştirme projesi oldu.

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Yaklaşık 7 milyon avro yatırımla yüzde 20 kapasite artırımı planlanan Otopark Genişleme Projesi'nde, mevcut 4 bin 800 araç kapasiteli altyapıya, 2024 Nisan'da eski terminal (T1) binası önündeki 640 araç kapasiteli otopark ilave edilmişti.

Yeni otopark projesinin de sömestir tatilinden önce hizmete alınmasıyla havalimanının otopark kapasitesi 6 bin 150'ye yükseldi.

Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı Sabiha Gökçen'de, mevcut terminal tesislerini geliştirmek için yaklaşık 35 milyon avro yatırımla başlatılan 24 projede ise çalışmalar devam ediyor.

Yatırım kapsamında yolculara daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmak için en yoğun kullanılan alanlara odaklanılıyor.

Büyük bölümü 2024'te hizmete alınan "Yolcu Akışını İyileştirme Projesi"nin kademeli olarak 2025'in ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor.