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Sabancı Renewables'ten ABD'de enerji yatırımı

05.10.2023 - 06:54 | Son Güncelleme :
Sabancı Renewables'ten ABD'de enerji yatırımı | Genel Haberler

Sabancı Renewables, ABD'de güneş enerjisi santrali ve enerji depolama tesisi olan Oriana Solar'ın tamamını satın aldığını açıkladı.

Sabancı Holding'in tamamı dolaylı olarak Şirket'e ait olan Sabancı Renewables, ABD'de Oriana Solar'ı satın aldı.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermayesinin tamamı dolaylı olarak Şirketimize ait olan Sabancı Renewables Inc. tarafından ABD'nin Teksas eyaletinde 232 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali ve 60 MW kapasiteli enerji depolama tesisi yatırımlarından oluşan Oriana Solar LLC'nin %100 hissesi satın alınmıştır. Yatırım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tesisin 2025 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenmektedir.

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Halihazırda devam eden ve 2024 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenen 272 MW'lık Cutlass II güneş enerjisi santrali yatırımına ek olarak gerçekleştirilen bu kapasite yatırımının tamamlanmasıyla birlikte Sabancı Renewables Inc. ABD'de toplam 500 MW'lık yenilenebilir enerji portföyüne ulaşmış olacaktır.

Şirketimizin tek ve kurucu ortağı olduğu Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Sabancı Renewables Inc. Sabancı Topluluğu'nun yeni ekonomi odaklı büyüme, küresel ayak izini pekiştirme ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ABD'de yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürmektedir."


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