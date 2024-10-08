Rüzgar türbini ekosistemi yaratıldı

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Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope analizine göre, Avrupa'da 1 yeni rüzgar türbini 16 milyon avro değerinde ekonomik hareketlilik yaratıyor.

AA muhabirinin Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope verilerinden derlediği bilgilere göre, rüzgar enerjisi sektörü Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçen yıl 52 milyar avroluk Gayri Safi Yurt İçi Hasıla yarattı.

Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa ülkelerinde 250'den fazla rüzgar enerjisi ekipmanı üreten fabrika bulunuyor.

Bu fabrikalarla beraber rüzgar sektörü bölgede mevcutta 350 bin kişilik istihdam yaratırken, 2030'da bu sayının 560 bine ulaşacağı hesaplanıyor.

Rüzgar enerjisi madencilik sektörünü de yakından ilgilendiriyor. Bir rüzgar türbininin yüzde 72'si çelikten, yüzde 13'ü demir ya da dökme demirden, yüzde 11'i reçine, elyaf ya da plastikten, yüzde 2'ye yakını alüminyum ve yüzde 1'i bakırdan oluşuyor.

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WindEurope'a göre, bir türbini yüzde 90'a varan oranda geri dönüştürülebiliyor. Böylelikle rüzgar enerjisi sürdürülebilir bir özellik kazanıyor.

Rüzgar türbinlerinin verimliliği arttıkça kullanılan materyal ve rüzgar türbini sayısı azalırken, kapasitesi artan türbinlerin ürettiği elektrik de artıyor.

Avrupa genelinde 103 bin 370 karasal rüzgar türbini, 3 bin 600 deniz üstü rüzgar türbini ve 30 da yüzer rüzgar türbini bulunuyor.

Türkiye'nin dahil olduğu Avrupa bölgesinde 2023'te elektrik tüketiminin yüzde 19'u rüzgar enerjisinden karşılandı. Rüzgar enerjisi yüzde 29'la fosil yakıtlar ve yüzde 23 ile nükleer enerjinin ardından üçüncü sırada yer aldı.

KURULUM MALİYET SIRALAMASINDA GÜNEŞ VE KARASAL RÜZGAR AT BAŞI GİDİYOR

WindEurope'a göre, Kuzey Avrupa'da karasal rüzgar enerjisinin kurulum maliyetleri megavatsaat başında 44 ile 66 avro arasında değişirken, deniz üstü rüzgar enerjisinde 60 ile 106 avroya ulaşıyor.

Güneş enerjisi kurulumları megavatsaat başına 46 ile 61 avro, doğal gaz santralleri 122 ile 131 avro, nükleer enerji ise 279 avroya kadar çıkıyor.

Öte yandan, AB'de rüzgar enerjisi 100 milyon avroluk fosil kaynak ithalatını önlerken, 2030'da bunun 200 milyara çıkacağı hesaplanıyor.

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Böylelikle, Avrupa'nın rüzgar enerjisi sektöründeki her yeni rüzgar türbini 16 milyon avro değerinde ekonomik hareketlilik sağlıyor.

KUŞ ÖLÜMLERİ NEDENLERİ ARASINDA RÜZGAR TÜRBİNLERİ SON SIRADA

Rüzgar türbinleri diğer kaynaklarla kıyaslandığında tarım arazilerine daha uygun olarak değerlendiriliyor.

Kuş ölümlerinde ise sanılanın aksine rüzgar türbinleri çok düşük bir oranla son sırada bulunuyor.

ABD'de yapılan çalışmaya göre, kuş ölümlerinin başlıca sebebi kediler olarak kaydedilirken, bunu kuşların cam binalara çarpması, araçlarla çarpışması, zehirlenme, elektrik direkleri ya da hatlarına çarpma ve elektrik çarpması olarak bildiriliyor.